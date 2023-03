Holtiton autoilija aiheutti 8-tiellä ainakin yhden läheltä piti -tilanteen.

Holtiton autoilija aiheutti vaaratilanteita valtatie 8:lla perjantaina iltapäivällä.

Pohjois-Pohjanmaan poliisi kertoi hieman puoli kahden jälkeen iltapäivällä Twitterissä, että 8-tietä pohjoisen suuntaan Närpiön kohdalla ajava henkilöautoilija ajaa jatkuvasti vastaantulijoiden kaistalla.

Tomi Mansikkamäki Pohjois-Pohjanmaan poliisin tilannekeskuksesta kertoi hieman ennen kello kahta, että autoilija on poistunut kyseiseltä tieosuudelta ja vaara on siltä osin ohi. Mansikkamäki ei tiennyt tarkalleen, miltä kohdin kasitietä autoilija oli poistunut.

”Ilmeisesti hän on poistunut jollekin pienemmälle tielle tai taajamaan”, Mansikkamäki sanoo.

Mansikkamäen mukaan poliisi sai ilmoituksen vastaantulevien kaistalla ajaneesta autoilijalta sivulliselta, joka oli ajanut kyseisen henkilöauton perässä.

Koska poliisi ei toistaiseksi ole tavoittanut autoilijaa, se päätti twiitata tapahtuneesta varoittaakseen muita tiellä liikkujia.

Ilmoituksessa autoa on kuvattu tummaksi henkilöautoksi, Mansikkamäki kertoo.

”Hän on ajanut vastaantulijoiden kaistalla aika lailla jatkuvasti. Kyseessä ei ollut mikään yksittäinen tilanne”, Mansikkamäki sanoo.

Hänellä ei kuitenkaan ole tietoa siitä, kuinka kauan väärällä kaistalla ajaminen on tapahtunut tai millä nopeudella autoilija on ajanut. Poliisi sai ilmoituksen tapahtuneesta vain muutamia minuutteja ennen kuin poliisi twiittasi autoilijasta, Mansikkamäki kertoo.

Tapahtuneesta on aiheutunut ainakin yksi vaarallinen läheltä piti -tilanne.

”Ilmeisesti joku etelän suuntaan ajanut henkilöauto oli joutunut väistämään tätä kyseistä ajoneuvoa. Siinä tilanteessa ilmoittaja oli ilmeisesti huomannut, että kaikki ei ole kuten pitää.”

Poliisi tutkii tapahtunutta vaihtoehtoisesti joko liikenneturvallisuuden vaarantamisena tai törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

”Sitähän se on, jos ei omalla kaistalla pysytä. Kasitiekin on iso tie ja nopeudet saattavat nousta. Vakavan vahingon vaara on olemassa.”