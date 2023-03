Afganistanilaisten naisten ja tyttöjen pitäisi saada turvapaikka Suomesta heti, mutta poliisi ei ole ottanut turvapaikkahakemuksia vastaan Maahanmuuttoviraston linjauksen mukaisesti.

Poliisi on kieltäytynyt vastaanottamasta afganistanilaisten naisten turvapaikkahakemuksia heti, kertoo Turvapaikanhakijoiden tuki ry:n puheenjohtaja Sanna Valtonen Twitterissä.

Valtosen mukaan tapauksia on ollut ympäri Suomen.

Viime vuoden joulukuussa Maahanmuuttovirasto linjasi, että afganistanilaisille naisille ja tytöille myönnetään automaattisesti turvapaikka Suomesta. Sen jälkeen kun Taleban nousi Afganistanissa valtaan vuonna 2021, naisten asema maassa on huonontunut merkittävästi. Niinpä sukupuoli riittää nyt perusteeksi saada turvapaikka.

Turvapaikka tarkoittaa pakolaisasemaa, ja turvapaikkaa voi hakea vain Suomessa. Sitä pitää hakea henkilökohtaisesti poliisiasemalta tai rajatarkastusviranomaiselta.

Henkilöllä pitää kuitenkin olla hankittuna oleskelulupa Suomeen jo ennen tänne saapumistaan.

Oleskelulupa haetaan Suomen edustustosta siitä maasta, josta henkilö on lähdössä. Ensimmäinen oleskelulupa myönnetään 90 päivän ajaksi. Jotta Suomessa saa asua sitä kauemmin, tarvitsee uuden oleskeluluvan.

Uuden oleskeluluvan saamiseen tarvitaan peruste, esimerkiksi työpaikka. Jotta työntekijäluvalle voi saada jatkoa, pitää ansaita juuri sen verran rahaa vuoden aikana kuin on ensimmäisessä työlupahakemuksessaan ilmoittanut.

”Uusien hakemusten jättäminen on ollut välillä hankalaa ylipäätään, mutta erityinen hankaluus on koskenut afganistanilaisia, joilla on jo joku oleskelulupa”, Valtonen sanoo HS:lle.

Valtonen kertoo tiedossaan olevista tapauksista.

”On ollut sellaisia tilanteita, että ihminen, jolla on jo jonkinlainen oleskelulupa Suomessa – – on mennyt poliisille ja poliisi on sitten pyrkinyt nätisti tai vähemmän nätisti lähettämään henkilön pois”, Valtonen kertoo.

”Usealle [naiselle] on ilmoitettu, että meillä on niin kiire, että emme voi ottaa vastaan tätä hakemusta nyt, että tule joskus myöhemmin. Mutta ei kuitenkaan suostuta ajanvaraukseen samalla.”

Valtosen mukaan hakemus on voinut jäädä kokonaan jättämättä, jos afganistanilaisnaisen mukana ei ole ollut suomalaista vapaaehtoista.

Niinpä on Valtosen mukaan voinut käydä niin, että seuraavana päivänä hakija on palannut poliisiasemalle uudestaan yhdessä suomalaisen vapaaehtoisen kanssa.

Valtonen kertoo saaneensa yhteydenottoja, joissa naiset kysyvät neuvoa, kun he ovat istuneet odottamassa kaksi tuntia poliisiasemalla. Odottelun jälkeen he ovat saaneet kuulla, ettei turvapaikkahakemusta ehdikään sinä päivänä jättää.

Valtonen kertoo ohjeistaneensa naisia, että poliisiasemalle kannattaa soittaa etukäteen ja varata aika. Tällöin poliisilla on mahdollisuus varata tulkki etukäteen. Näissäkään tapauksissa ajanvaraus ei ole onnistunut.

Poliisitarkastaja Marjo Tyynelä Poliisihallituksesta sanoo, ettei pysty kommentoimaan yksittäistapauksia, mutta toteaa, että tilanteet eivät ole aina menneet ohjeiden mukaan.

”Eihän tämä se tapa, miten poliisia on ohjeistettu tai miten lain mukaankaan [tilanteen pitäisi mennä].”

”Ulkomaalaislain mukaan poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on rekisteröitävä hakemus viipymättä”, hän sanoo.

”Jos uusi turvapaikkahakemus tehdään edellisen turvapaikkahakemuksen ollessa vielä vireillä, hakijan esittämät tiedot toimitetaan käsittelevälle viranomaiselle otettavaksi huomioon uutena selvityksenä jo vireillä olevassa asiassa.”