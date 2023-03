Pakkanen saattaa kiristyä paikoin öisin jopa 30 asteeseen.

Lauhan sään ja pikkupakkasen vuorottelu keskeytyy, kun kylmä talvisää parkkeeraa Suomen ylle pitemmäksi aikaa. Pakkasten odotetaan kiristyvän sunnuntaina ja vielä lisää ensi viikon alussa.

Lämpötilat pysyvät useita asteita ajankohdalle tyypillisten lukemien alapuolella.

”Kylmäksi menee, edessä on näillä näkymin ainakin pari kylmää viikkoa, mutta maaliskuun lopulla ennusteen epävarmuus kasvaa selvästi. Aurinko kuitenkin lämmittää jo päivisin koko ajan enemmän. Hyiset lämpötilat painottuvat yöaikaan”, toteaa meteorologi Anna Latvala sääpalveluyritys Forecan sääblogissa.

Pakkanen saattaa kiristyä paikoin öisin jopa 30 asteeseen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Helsingissä on maanantain vastaisena yönä kahdeksan astetta pakkasta ja iltapäivällä pakkasta on kolme astetta. Tiistain vastaisena yönä Helsingissä on pakkasta kymmenen astetta ja iltapäivällä pakkasta on neljä astetta.

Ilmatieteen laitos ei ole antanut mitään säävaroituksia maa-alueille alkavan viikon puoliväliin asti. Lounaisilla merialueilla voi tuulla joinakin lähipäivinä navakasti.