Ryhmä käytti hyväkseen kuriirilähetyksiä aineen tuonnissa ja rahan pois viennissä.

Espanjasta johdettu ryhmä toi Suomeen yli 230 kiloa marihuanaa ja levitti sitä edelleen käyttäjille, kertovat Tulli ja Lounais-Suomen poliisi, jotka ovat tutkineet yhdessä marihuanan maahantuonti- ja levitysorganisaatiota.

Huume levisi Turun ja Uudenmaan alueille ja sen katukauppa-arvo oli lähes neljä miljoonaa euroa, viranomaiset laskevat.

Organisaation hallusta tulli ja poliisi takavarikoivat loppukesästä lähes 40 kiloa marihuanaa ja noin 95 000 euroa käteistä, jonka epäillään olevan osin rikoshyötyä jo myydystä aineesta ja osin maksua uudesta erästä. Maahantuotuja eriä oli parikymmentä.

Toiminnan erityispiirteitä Tullin mukaan oli se, että se hyödynsi suurten kansainvälisten kuriiriyhtiöiden lähetyksiä Espanjasta ja Italiasta. Ryhmän jäsenet viestivät pikaviestipalveluilla.

Sitä tulli ei kerro, miten se pääsi ryhmän tekemisiin kiinni, mutta ainakin se seuraili kuriirilähetyksien tavaraliikennettä.

”Rikostiedustelutiedolla tehtiin takavarikot, joilla homma alkoi purkautua”, sanoo Tullin tutkinnanjohtaja Tero Virtanen.

Uusi ilmiö oli se, että ulkomailla toimineet päätekijät järjestivät Suomeen kiinalaisia henkilöitä ottamaan vastaan lähetyksiä. Sitten taas länsi-afrikkalaiset henkilöt levittivät sitä edelleen.

”Tuo on nouseva trendi, että organisaatio lähettää henkilöitä Suomeen vastaanottamaan lähetyksiä. Levityskin on osin siirtynyt ulkomaisten henkilöiden tehtäväksi”, Virtanen sanoo.

”Huumausaineet on tuotu ensin pääkaupunkiseudulle, jossa niitä on varastoitu sitä varten hankituissa yksityisasunnoissa sekä vuokravaraston tiloissa. Pääkaupunkiseudulta marihuanaa on toimitettu muun muassa Turun ja Uudenmaan alueelle, jossa sitä on levitetty edelleen”, kertoo rikosylitarkastaja Markus Laine Lounais-Suomen poliisista.

Organisaation toiminnassa oli mukana yli viisitoista ihmistä. Heistä useat ovat yhä vangittuja. Jokaisella heistä oli oma roolinsa organisaatiossa.

Rikoshyöty on pääosin toimitettu ulkomaille. Rahat vietiin pois tarkoitusta varten palkattujen rahakuriirien avulla ja rahansiirtojen välityksellä.