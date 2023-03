Lento­aseman kallis vesi­pullo­rumba on pian ohi

Jo nyt juoman saa viedä läpi osasta turva­tarkastuksia. Lentoasemayhtiö Finavia ei ole tiedottanut tai ohjeistanut asiassa virallisesti vielä matkustajia.

Lentomatkustajien turvatarkastusta on helpotettu kaikessa hiljaisuudessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Lentomatkustajien turvatarkastusta on helpotettu kaikessa hiljaisuudessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. HS:n saamien tietojen mukaan matkustaja saa nykyään viedä täynnä olevan juomapullon lentokoneeseen.

Lentoasemayhtiö Finavian viestintäpäällikkö Annika Kåla vahvistaa HS:n tiedot.

”Se on ihan mahdollista. Jos matkustajalla on nesteitä käsimatkatavaroissa, jotka ovat isompia kuin 100 millilitraa, ne on mahdollista viedä käsimatkatavaroissa.”

Kålan mukaan tämän mahdollistaa lentoaseman uusi turvatarkastusteknologia, joka otettiin otettiin käyttöön viime vuoden keväällä.

Viime keväänä Finavia kertoi, että nestepussien, järjestelmäkameroitten ja läppäreiden nostelu erilleen matkatavaroista Helsinki-Vantaalla jää pois, koska Finavia otti käyttöön uuden sukupolven teknologiaa.

Finavian viestintäpäällikkö kuitenkin korostaa, että käytäntö on mahdollista vain osalla Helsinki-Vantaan lentoaseman linjoista, sillä osalla turvatarkastuslinjastoista on edelleen käytössä vanhaa teknologiaa.

Siitä syystä Finavia ei ole tiedottanut tai ohjeistanut asiassa virallisesti matkustajia.

Matkustajalle on kerrottu, että on mahdollista, jos matkustaja on kysynyt asiasta, Kåla sanoo.

Helsinki-Vantaan lentoasemalle on määrä saada uusia linjoja tämän kevään aikana, Kåla kertoo. Kun uudet linjastot ovat otettu käyttöön, sen jälkeen juomapullon kuljettaminen on mahdollista jokaiselta linjastolta. Nyt se on mahdollista vain osalta.

”Tällä hetkellä tilanne on se, että matkustajat voivat joutua myös niin sanotulle vanhalle linjalle, jossa joutuu luovuttamaan ja jättämään nesteet turvatarkastukseen.”

Finavian muilla lentoasemilla ei ole käytössä samaa teknologiaa, kertoo Kåla.