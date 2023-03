Kroko-kissan katoamisesta alkoi Jimi Rautiaisen jo kuukauden kestänyt pyrkimys saada lemmikkinsä takaisin.

Kroko-kissa on nykyisin uusilla omistajilla.

Hämeenlinnalaisen Jimi Rautiaisen, 17, perheen Kroko-kissa katosi noin puolitoista vuotta sitten.

Kissa ei palannut koskaan kotiin retkeltään, mitä perhe piti outona. Rautiaisen mukaan Kroko ei lähtisi edes puolentoista kilometrin päähän kotoa omasta tahdosta.

”Kroko otettiin tietääksemme pihaltamme”, Rautiainen kertoo.

”Asumme metsän ja peltojen keskellä.”

Rautiaisen perhe etsi kissaa käymällä kävelyillä ja huutamalla sen nimeä. Perhe kysyi lemmikistä myös naapureilta.

Kun Krokon katoamisesta oli kulunut kuusi viikkoa, Rautiaisen äiti kuuli, että kissakodin Facebook-sivulla oli samannäköisen kissan kuva. Kyseinen kissa osoittautui Krokoksi.

Rautiaista harmittaa, etteivät he olleet katsoneet kissakodin Facebook-sivuja aiemmin. Facebook-päivityksestä kävi ilmi, että Kroko-kissan löytäjät olivat vieneet sen löytökissoille tarkoitettuun Kissakoti Kattilaan.

”Emme katsoneet Facebook-sivuja, sillä emme voineet uskoa, että joku oli vienyt sen. Muuten olisimme tietenkin välittömästi toimineet.”

Perhe otti yhteyttä kissakotiin. Sieltä kerrottiin, että Kroko oli jo annettu uusille omistajille.

” ”Kissakoti Kattilassa emme suosittele kissoille vapaata ulkoilua.”

Eläinsuojelulain mukaan löytöeläimestä on pidettävä huolta 15 vuorokautta. Jos omistajaa ei tässä ajassa löydy, eläimelle etsitään uusi koti.

Rautiainen halusi kissansa takaisin, joten hän oli yhteydessä sen uusiin omistajiin.

”Tarjosimme 750 euroa rahaa, mutta ilmeni, että he haluavat vain pitää kissan”, Rautiainen toteaa.

”Kroko on maatiaiskissa, eli Krokoa tuntemattomalle henkilölle rahallinen arvo olisi paljon vähemmän kuin 750 euroa.”

Rautiaisen mukaan perheen kissa ei ollut sirutettu. Kissan mikrosirutus ja sirutietojen ilmoittaminen kissarekisteriin helpottavat kadonneen kissan löytymistä.

”Se oli toinen kohtalokas virheemme. Emme voineet kuvitella tämänlaista tapausta, jonka vuoksi emme ajatelleet sen olevan tarpeellinen.”

Laki ei kiellä kissan vapaana kulkemista maalla. Kissaa ei kuitenkaan ole sallittua viedä esimerkiksi yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikoille ja toriaikana torille. Kuntopolulla kissan on lain mukaan oltava kytkettynä.

Kissakoti Kattilaa ylläpitää Hämeenlinnan kissojen ystävät ry. Yhdistyksen puheenjohtajan Piia Santaman mukaan kissojen vapaaseen liikkumiseen liittyy paljon vaaroja.

Yleisimpiä kissan kohtaloksi koituvia vaaroja ovat petoeläimet, pahat ihmiset ja liikenne, hän luettelee.

”Kissakoti Kattilassa emme suosittele kissoille vapaata ulkoilua. Emme luovuta kissoja muuta kuin sisäkissaksi tai kun tiedämme, että kissat ulkoilevat valvotusti.”

Santama kertoo, että kissoille pyritään aina löytämään koti, jossa niistä pidetään huolta.

”Välitämme kissojen hyvinvoinnista, eikä missään nimessä olisi järkevää antaa kissoja koteihin, jossa ne altistuvat turhaan vaaroille.”

Santaman mukaan Kattilassa huolehditaan myös siitä, että kissan adoptoivat ihmiset ymmärtävät viedä kissan ulos esimerkiksi valjaissa tai järjestää esimerkiksi kissatarhan.

”Vapaasti ulkoilevien kissojen omistajien tulisi huolehtia siitä, että kissalla on rekisteröity siru ja että kissa on leikattu. Jos kissa ei tule kotiin, niin kyllä jokaisella kissanomistajalla on velvollisuus etsiä sitä.”

Kroko oli sen katoamisaikaan leikattu.

Asiasta on kertonut myös Hämeen Sanomat.