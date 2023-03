Uuden putkalain valmistelu aloitettiin lähes kahdeksan vuotta sitten. Sisäministeri haluaa kirjata putkalain tulevaan hallitusohjelmaan, jotta se varmasti etenee.

Putkakuolemien tilanne Suomessa on häpeällinen, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) HS:lle.

Suomen putkajärjestelmää ovat arvostelleet muun muassa eduskunnan oikeusasiamies ja Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea. Putkassa tapahtuneita kuolemia ilmoitettiin syyttäjälle vuosina 2017–2022 yhteensä 66.

Lue lisää: Elvytys lopetettiin kello 20.14, ja iltakymmeneltä lähti suruviesti – Benjamin Ahonen on yksi kymmenistä, joiden elämä on päättynyt putkaan

Ongelmaa on pyritty saamaan aisoihin uudella putkalailla, jota on valmisteltu keväästä 2015 lähtien. Sen myötä putkassa olevat eivät olisi enää valvonnassa yksin, ja päihtyneet pääsisivät aiempaa useammin selviämishoitoon.

”Kyllähän tämä on häpeällinen tilanne, että tämän kanssa on oltu vuosia ilman, että tämä on saatu vietyä lainsäädäntöön.”

Krista Mikkonen astui sisäministerin saappaisiin marraskuussa 2021. Siinä vaiheessa sisäministeriössä oli valmisteltu uutta putkalakia jo yli kuusi vuotta.

”Kun siirryin sisäministeriöön, pidin tärkeänä, että tätä valmistelua tehdään. Se, että valmistelua ei saatu maaliin, on mielestäni todella huono asia.”

Putkalakiesityksen lausuntokierroksen aikana kävi ilmi, että selviämispalvelujen saatavuuden parantaminen olisi edellyttänyt, että palveluista säädettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevassa lainsäädännössä. Tällaista hallituksen esitystä ei kuitenkaan saatu annettua eduskunnalle tällä hallituskaudella.

Miten tässä pääsi käymään näin, että onnistuttiin unohtamaan, että tämä vaatii STM:ltä aikaa?

”En osaa ihan tarkkaan sanoa, missä määrin sosiaali- ja terveyspalvelujen vastuun siirtyminen hyvinvointialueille muutti tilannetta. Se valitettavasti kaatui tähän, että ministeriöiden välinen ennakkokeskustelu ei valmistelun aikana ollut riittävää.”

Millaisena ongelmana pidätte päihtyneiden kohtelua tällä hetkellä?

”Kyllä tämä tilanne on huono, selviytymisasemia on vain muutamia. Valitettavasti meillä on näitä putkakuolemia silloin tällöin tullut. Monet ihmiset ovat tällä hetkellä väärässä paikassa, kun he ovat putkissa selviämässä.”

Miten on mahdollista, että lainsäätäminen on venynyt 8 vuoteen, kun ongelma on ollut tiedossa vuosikymmeniä?

”Se on todellakin erikoista. Itselleni tämä tuli vastaan, kun siirryin sisäministeriöön, ja pidin tärkeänä, että tätä valmistelua tehdään. Toivoisin, että tämä kirjattaisiin seuraavaan hallitusohjelmaan selkeästi, ja siihen olisi myös varattu resurssit, jotta se saadaan aivan varmasti maaliin asti tehtyä.”

Yritittekö ministeriaikananne edistää asiaa, että se olisi edennyt nopeammin?

”Pidin tärkeänä, että lainsäädäntö olisi saatu tehtyä tällä hallituskaudella ja saatu tämä ongelma vihdoin ratkaistua. Valitettavasti tälläkään kertaa ei päästy loppuun saakka.”

Onko jo otettu käyttöön kaikki keinot, millä tilannetta voitaisiin helpottaa ennen putkalain voimaantuloa?

”Poliisihan on omalta osaltaan tehnyt toimia tilanteen parantamiseksi, on koulutettu vartijoita, täsmennetty ohjeistuksia ja otettu käyttöön uutta teknologiaa. Mutta on tärkeää myös, että poliisin resurssit ovat riittävät, että voidaan varmistaa, että vartijoita on aina riittävästi paikalla.”

Mikä merkitys sillä olisi, että lakimuutos kirjattaisiin tulevaan hallitusohjelmaan?

”Kun hallitusohjelmaan on kirjattu, että tämmöinen laki tehdään ja asiaan halutaan muutos, niin silloin se lähtee varmasti heti liikkeelle. Jos on selvä hallituksen tahto, että tämä tehdään, niin silloin myös varmistetaan, että alueilla on resurssit tehdä se.”

Millaista suunnittelua nyt tehdään taustalla?

”Kun ongelma tuli lain valmistelussa tuli esille, niin tämä tuotiin sote-ministeriryhmään käsiteltäväksi. Ministeriryhmä linjasi, että valmistelua pitää tehdä niin, että seuraavan hallituksen on mahdollista alkaa sitä heti edistämään.

Onko kyse pian valmistuvasta STM:n tilaamasta selvityksestä, jonka THL tekee?

”Ymmärtääkseni se on juuri se. Syyskuussa sote-ministeriryhmässä päätettiin, että tällainen pitää tehdä.”

Voidaanko jo puhua, että koko prosessi on mahalasku? Vai uskotteko, että tämä etenee vielä?

”Uskon ja toivon, että seuraava hallitus vie tämän todellakin maaliin. Lainsäädäntö yksinään, jos siihen ei ole resursseja varattu, ei tietysti auta. Se tarvitsee molemmat: selkeän järjestämisvastuun osoittamisen lainsäädännöllä ja myös siihen varattavien resurssien turvaamisen.”