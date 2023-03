Ministeri Mika Lintilä on myöntänyt aiemmin HS:lle juoneensa ”yhden lonkeron lennolla”, kun hän matkusti Puolustusvoimien koneella Ruotsiin. Puolustusvoimien mukaan sen lennoilla voi olla erityistapauksissa tarjoilua, mutta kyseiselle lennolle alkoholitarjoilua ei ollut pyydetty.

Ministeri Mika Lintilän alkoholinkäyttö on herättänyt huomiota toistuvasti viime vuosien aikana. Lintilä kuvattuna Helsingissä 21. marraskuuta 2022.

Suomen elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) alkoholinkäyttö on herättänyt paljon keskustelua medioissa viime päivinä. Esimerkiksi Helsingin Sanomat julkaisi sunnuntaina laajan selvityksen, jossa useat haastateltavat kertovat ministerin alkoholin­käytöstä virka­tehtävissä.

Huomiota on kiinnitetty esimerkiksi Ruotsin-valtiovierailuun, jolle Lintilä lensi Puolustusvoimien koneella. Lintilä on kertonut Helsingin Sanomille juoneensa kyseisellä lennolla yhden lonkeron. Hän on kiistänyt, että olisi ollut työtehtävissään päihtyneenä.

HS kertoi tiistaina, että Ruotsin ulkoministeriö oli joutunut kyselemään Lintilän perään kyseisellä valtiovierailulla, jolla sinetöitiin Suomen ja Ruotsin hakeminen sotilasliitto Naton jäseneksi. Lintilä myöhästyi juhlaillalliselle vieneestä autosaattueesta, ja hänet jouduttiin viemään hotellilta paikan päälle muiden arvovieraiden perässä. Lintilä on itse selittänyt myöhästymistä frakin pukemisen hankaluuksilla ja ja kireällä aikataululla.

Lintilä lensi Ruotsiin Puolustusvoimien koneella. Saattueeseen ehtivät ongelmitta esimerkiksi samalla koneella Ruotsiin lentäneet Lintilän avustaja ja puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).

Helsingin Sanomat kysyi kyseisestä lennosta Puolustusvoimilta. HS kysyi Puolustusvoimilta muun muassa, oliko sen järjestämällä lennolla tarjoilua ja nauttiko Lintilä koneessa lonkeron.

Pääesikunnan viestinnästä vastattiin Helsingin Sanomille sähköpostitse, ettei Puolustusvoimat ”ota kantaa yksityishenkilön alkoholin nauttimiseen”. Puolustusvoimien mukaan ”lähtökohtaisesti Ilmavoimien lentokuljetuksilla ei ole tarjoilua”, mutta tarjoilua voi kuitenkin erityistapauksissa olla.

”Kyseisellä lennolla alkoholitarjoilua ei oltu pyydetty”, Puolustusvoimat kertoi.

Puolustusvoimien järjestämä lento oli tilattu määräysten mukaisesti. Esimerkiksi tarjoilusta on olemassa omat määräyksensä.

Puolustusvoimat kertoo, että ilmavoimien lennoille voi tilata rajallisesti tarjoilua lentokuljetustoimiston kautta. Palvelut maksaa sen mukaan tilaaja.

Myös alkoholin nauttiminen lennolla on sallittua, jos Ilmaoperaatiokeskuksen päällikkö on antanut siihen erikseen luvan. Tarjoilua voi lennoilla olla erityistapauksissa, jos se tilataan, kustannetaan ja hyväksytään tietyn prosessin mukaisesti.

”Yleensä tarjoilu on kahvia ja sämpylä, esimerkiksi jos lento on pitkä.”

Puolustusvoimien kertomista tiedoista kyseiseltä lennolta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.