Keskisuomalaisen mukaan päiväkoti-ikäinen lapsi kuoli streptokokki A -bakteerin aiheuttamaan sairauteen.

Keskisuomalaisen mukaan päiväkoti-ikäinen lapsi on kuollut jyväskyläläisessä sairaala Novassa streptokokki A -bakteerin aiheuttamaan sairauteen.

Keskisuomalaisen haastattelema sairaalapalvelujen vastuualuejohtaja Juha Paloneva kertoo, että bakteerille altistuneita on noin 40. Kaikki altistuneet on testattu.

Ainakin kahdella heistä, joilla on oireita, on todettu lehden mukaan tartunta. Heillä tauti ei kuitenkaan ole vakava. He ovat toistaiseksi ainoita, joilla on oireita.

Kaikki altistuneet ovat Palonevan mukaan samasta päiväkotiyksiköstä, mutta hän ei tiedä, mikä päiväkoti on kyseessä. Paloneva sanoo Keskisuomalaiselle, että yleisvaaraa bakteerista ei ole.

Keskisuomalaisen mukaan testitulokset valmistuvat todennäköisesti loppuviikosta. Jopa 20–30 prosentilla oireettomista lapsista löytyy tavallisestikin streptokokki-bakteeria. Niinpä Paloneva uskoo, että lisää positiivisia tuloksia on vielä odotettavissa. Niistä selvitetään, ovatko ne samaa bakteerikantaa kuin menehtyneen lapsen streptokokki oli.

"On mahdollista, että kyse on eri bakteerikannasta, koska se on niin yleinen”, Paloneva sanoo KSML:lle.

Kuumeinen nieluinfektio, angiina, on tavallisin streptokokki A -bakteerin aiheuttama infektio. Sitä hoidetaan penisilliinillä.

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu Mediuutiset kertoi tällä viikolla, että tietyt A-ryhmän streptokokkikannat aiheuttavat vakavia infektioita nyt myös Suomessa. Bakteerin aiheuttamien vakavien infektioiden määrä on lehden mukaan lisääntynyt esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa.

Oikaisu 9.3. klo.18:00: Jutun lause ”He ovat toistaiseksi ainoita, joilla ei ole oireita” on korjattu oikeaan muotoon: ”He ovat toistaiseksi ainoita, joilla on oireita.”