Mies kuoli nokkakolarissa – Tiessä hankala mutka, jossa on rytissyt aiemmin­kin

Henkilöauto ja pakettiauto törmäsivät varhain perjantaiaamuna Kuopiossa. Yksi kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti. Samalla paikalla on sattunut onnettomuuksia aiemminkin.

Yksi kuoli ja kaksi loukkaantui vakavasti henkilöauton ja pakettiauton nokkakolarissa Kuopion Nilsiässä varhain perjantaiaamuna.

Onnettomuudessa kuoli henkilöautoa ajanut mies. Pelkääjän paikalla ollut matkustaja ja pakettiauton kuljettaja kuljetettiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, kertoo päivystävä palomestari Petteri Lintunen.

Pelastuslaitoksella ei ollut varhain perjantaiaamuna tietoa osallisten iästä tai asuinpaikkakunnasta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman aamuviiden jälkeen.

Toistaiseksi tuntemattomasta syystä toinen ajoneuvoista oli ajautunut vastaantulevien kaistalle. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, toinen ajoneuvoista oli osittain ja toinen kokonaan ajokaistalla.

Liikenne ohjattiin onnettomuuden vuoksi kiertotielle noin kahden tunnin ajan.

Sää oli onnettomuushetkellä tavallinen talvisää ja noin 11 astetta pakkasta, Lintunen kertoo.

Onnettomuus sattui Suholanmäen korkeimmalla kohdalla Kuopiontiellä. Paikalla on sattunut aiemminkin onnettomuuksia.

”Paikka on hankala. Tiessä on mutka ja sen jälkeen jyrkkä notko, jossa näkyvyys on tavallista huonompi.”

Tieosuudella on 80 kilometrin nopeusrajoitus.

Poliisi tutkii tarkemmin onnettomuuteen johtaneita syitä.