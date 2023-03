Päiväkoti-ikäinen lapsi kuoli streptokokki A -bakteerin aiheuttamaan tautiin. Sairastuneille määrätään epidemian synnyn ehkäisemiseksi tavallista herkemmin antibiootteja.

Päiväkoti-ikäinen lapsi kuoli viime viikolla streptokokki A -bakteerin aiheuttamaan tautiin Jyväskylän keskussairaalassa sairaala Novassa.

”On hyvin harvinaista, että pieni lapsi tähän kuolee”, sanoo Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalvelujen vastuualuejohtaja Juha Paloneva.

Lapsi oli hoidossa. Paloneva ei kuitenkaan voi kommentoida tarkemmin lapsen taudinkuvaa tai ikää.

Päiväkodissa bakteerille altistui 40 ihmistä. Heille kaikille on tehty nieluviljely mahdollisen tartunnan selvittämiseksi. Tulokset selviävät viikon loppuun mennessä.

Tähän mennessä valmistuneista testituloksista kaksi on ollut positiivisia. Tämän testituloksen saaneet ovat oireisia, mutta ovat muuten hyväkuntoisia, Paloneva kertoo. He ovat saaneet antibioottikuurin.

Oireettomille kantajille ei tavallisesti määrätä antibiootteja. Tässä tapauksessa heillekin niitä kuitenkin jaetaan.

Syynä on se, ettei vielä tiedetä, mistä streptokokin alatyypistä on kyse. Antibioottien määräämisellä pyritään ehkäisemään epidemian syntyä.

Altistuneille määrätään kuureja tarvittaessa sitä mukaa kun nieluviljelytuloksia valmistuu.

Juha Paloneva

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC) kertoi joulukuussa, että muun muassa Irlannissa, Ranskassa, Alankomaissa, Ruotsissa ja Britanniassa on todettu alle 10-vuotiailla tavallista enemmän streptokokki A:n aiheuttamia vakavia tautitapauksia. Samaan aikaan alle 10-vuotiaiden kuolleisuus on kasvanut.

Vakavien tautien aiheuttajaksi on tunnistettu tiettyjä A-ryhmän streptokokki­kantoja, erityisesti emm1- ja emm12-tyyppejä. Ensimmäisen tiedetään aiheuttavan nopeasti eteneviä vakavia taudinkuvia ja toinen on liitetty tulirokkoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi tiedotteessaan maaliskuun alussa, että myös Suomessa näiden tyyppien aiheuttamien tartuntojen määrä on lisääntynyt.

Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, mikä streptokokin alatyyppi oli sairastuttanut Jyväskylässä kuolleen lapsen.

Suomessa on liikkeellä muitakin streptokokin alatyyppejä, eivätkä kaikki ole yhtä vakavia. Altistuneiden positiiviset testit tutkitaan, mutta tyypin varmentamisessa voi mennä viikkoja.

Vakavat tautimuodot hoidetaan sairaalassa suonensisäisellä antibiootilla. Paloneva ei kommentoi tarkemmin sitä, miten lasta sairaalassa hoidettiin.

Hän ei myöskään tiedä, oliko lapsella mahdollisesti joitain vakavalle tautimuodolle altistavia tekijöitä.

A-streptokokin aiheuttaman nielurisatulehduksen oireisiin kuuluvat tyypillisesti nopeasti nouseva kuume, nieltäessä voimakkaasti aristava nielu, laajat peitteet nielurisoissa ja usein kaulan ja leukakaaren turvonneet ja aristavat imusolmukkeet. Tautiin voi kuulua myös päänsärkyä, pahoinvointia ja oksentelua.

Tyypillisesti taudin hoitamiseen riittää antibioottikuuri. Palonevan mukaan ei ole poikkeuksellista, että lapsi tarvitsee lisäksi sairaalahoitoa.

”Lasten kuumeiset taudit ovat kuitenkin kovin yleisiä ja pääosin ne hoituvat kotona.”

”Ei ole käynnissä sellaista epidemiaa, että tarvitsisi miettiä, onko turvallista viedä lapsi päiväkotiin tai kouluun”, Paloneva rauhoittelee.