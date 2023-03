Finnairin lähtöselvitysvirkailijat olivat evätä kolmesti rokotetun Hannamari Shakyan pääsyn Tokion-koneeseen. Pitkän väännön jälkeen hän pääsi lopulta lennolle.

Hannamari Shakya palasi viime lauantaina parin viikon Japanin-matkalta, joka oli keskeytyä jo Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöselvitykseen.

”Olen ihan raivoissani tästä. Olisimme jääneet Suomeen, jos en olisi ollut periksiantamaton. Meille sanottiin vain, että nyt on parempi mennä kotiin. Ihan uskomaton juttu.”

Shakya oli suunnitellut Japanin-matkaa 13-vuotiaan tyttärensä kanssa pitkään. Muun muassa valokuvaajana työskentelevälle Shakyalle matka oli osittain työmatka. Kolme rokotusta saanut nainen oli tulostanut koronatodistukset Omakannasta.

Koronataudin hän on sairastanut kerran.

Äiti ja tytär tulivat lentoasemalle yli kolme tuntia ennen koneen lähtöä. Ongelmat alkoivat lähtöselvitystiskillä.

Virkailijan mukaan lennolle ei ollut asiaa koronatodistuksella, jossa on merkintä 3/1. Alkoi rumba, jonka aikana virkailija soitti useita kertoja esihenkilölleen ja paikalla kävi Shakyan mukaan kaikkiaan kuusi henkilökunnan edustajaa.

”He eivät ymmärtäneet sitä 3/1-koodia: he tulkitsivat sen 1/3. He jankuttivat, että tämän mukaan olet saanut yhden rokotuksen.”

3/1-merkintä koronatodistuksessa ei ollut tuttu henkilökunnalle Helsinki-Vantaan ja Tokion lentoasemilla.

Virkailijat sanoivat yhtiön saavan mittavat sakot, jos he päästäisivät Shakyan koneeseen. Lisäksi hänelle kerrottiin urheilijasta, joka lähetettiin Tokion lentoasemalta takaisin, kun tällä oli vain yksi rokotus.

”Et varmaan halua, että teille käy niin”, Shakya sanoo virkailijoiden todenneen.

Shakyalle ehdotettiin, että hän voisi käydä lentoaseman testauspisteessä. Se oli kiinni. Hän kertoo olleensa epätoivoinen. Tytär itki ja oli jo valmis lähtemään kotiin.

Shakya näytti virkailijoille Omakannasta kolmen rokotustapahtuman tiedot. Ne löytyivät sieltä, mutta vain suomeksi. Finnairin työntekijöiden mukaan tiedot eivät toimisi Japanissa, koska kaikkien tietojen pitää olla siellä englanniksi tai japaniksi.

Finnairin virkailijoiden mukaan koronatodistuksessa oli virhe, mutta lopulta he päästivät äidin ja lapsen lennolle.

”Kun he olivat uhkailleet, että kukaan ei tule Tokiossa ymmärtämään näitä merkintöjä, niin sanoin, että otan sen riskin.”

” Tokion lentoasemallakaan virkailija ei ymmärtänyt 3/1-merkintää.

Vaikka Shakya lapsineen oli tullut lentoasemalle jo kolme tuntia ennen lähtöä, kaikki ympäriltä lähtöselvityksestä olivat jo kaikonneet. Kaksikko pääsi koneeseen viimeisten joukossa.

”Tämä oli aivan kohtuutonta. Ihan järkyttävä vääntö.”

Tokion lentoasemallakaan virkailija ei ymmärtänyt 3/1-merkintää, mutta matka jatkui ongelmitta Shakyan kerrottua, mitä se tarkoittaa.

Hän teki tapauksesta heti matkalta palattuaan reklamaation, jota ei ole vielä käsitelty.

Omakannassa on ohjeet rokotusmerkintöjen tulkitsemiseen samalla alasivulla, josta ladataan koronatodistukset.

Sivulla on useita taulukoita, joista voi katsoa merkintöjen selitykset. Niistä on myös tulostettavat versiot.

Sivulta selviää, että 3/1-merkintä on vaihdettu 3/3-merkinnän tilalle 1.2.2022 eli yli vuosi sitten niille, jotka ovat sairastaneet koronataudin ennen toista rokotusta.

Finnairin viestinnästä kerrotaan, että yhtiö ei voi kommentoida yksittäistapauksia. Finnair noudattaa matkustusasiakirjojen tarkistamisessa kohde- ja kauttakulkumaan viranomaisvaatimuksia.

”Henkilöstömme koulutuksessa annetaan työssä tarvittavat valmiudet, ja osaamista pidetään yllä säännöllisesti työohjeilla ja lisäkoulutuksin”, kertoo Pauliina Palttala sähköpostitse.

Hänen mukaansa joissakin tapauksissa matkustusvaatimusten noudattaminen voi vaatia lähempää tarkastelua. Japaniin matkustaessa henkilöltä vaaditaan todistus kolmesta rokotuksesta, joille Japani on asettanut muun muassa valmisteisiin liittyviä ehtoja.

Shakyan saama rokotevalmiste on hyväksyttyjen rokotteiden listalla.

Jos rokotuksia on vaadittua vähemmän, Japaniin pääsy edellyttää negatiivista testitulosta. Myös testin pitää vastata Japanin vaatimuksia, ja todistuksesta täytyy löytyä tiedot kohdemaan pyytämällä tavalla.

Moni maa on Palttalan mukaan jo lieventänyt koronavaatimuksiaan, mutta Japanilla on edelleen yksityiskohtaisia vaatimuksia.

Finnairin verkkosivuilla on ”matkustus­vaatimus­kartaksi” nimetty alasivu, josta voi katsoa kohteittain, millaisia matkustus­ohjeita ja -vaatimuksia on voimassa. Ohjeistus on saatavilla ainoastaan englanniksi.