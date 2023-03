Lähes yhtä moni kertoo haluavansa viinit päivittäistavarakauppoihin.

Puolet suomalaisista (53 prosenttia) pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta mielipidekyselystä.

”Osuus on sama kuin vuotta aiemmin”, johtava asiantuntija Thomas Karlsson THL:stä sanoo tiedotteessa.

”Viiden viime vuoden aikana alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina pitävien osuus on vaihdellut 53 ja 57 prosentin välillä.”

Vastaajista hieman alle kolmannes haluaisi Suomeen nykyistä väljempää alkoholipolitiikkaa. Noin joka kymmenes taas kannatti nykyistä tiukempaa politiikkaa.

Näkemyksissä on kuitenkin eroja sukupuolten välillä.

Miehistä noin kaksi viidesosaa halusi nykyistä väljempää alkoholipolitiikkaa. Naisista näin ajatteli viidesosa.

Lähes puolet miehistä taas piti nykyistä alkoholipolitiikkaa sopivana. Naisista nykyisiä rajoituksia piti sopivana kolme viidesosaa.

THL:n mukaan sukupuolten välinen ero on huomattava, ja se on näkynyt jo pidempään kyselyssä annetuissa vastauksissa. THL on seurannut suomalaisten mielipiteitä alkoholipolitiikasta vuodesta 1984 lähtien.

Vastaajista liki puolet oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostettua Suomessa päivittäistavarakaupoista.

Osuus kuitenkin muuttui, jos samaan syssyyn kauppoihin tuotaisiin viinien lisäksi myös väkevät alkoholijuomat. Tällöin viinejä toivoisi ruokakauppoihin enää joka neljäs vastaaja.

Lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin vastedeskin Alkon yksinoikeutena.

Kyselyssä alkoholijuomien nykyisiä myynti-ikärajoja pidettiin pitkälti sopivina. Yli yhdeksän kymmenestä piti mietojen alkoholijuomien ja viinien ikärajaa sopivana. Väkevien alkoholijuomien ikärajaa piti sopivana noin neljä viidesosaa vastaajista.

THL:n kyselyyn vastasi tammikuussa noin tuhat iältään 18–79-vuotiasta suomalaista.