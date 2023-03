Maanantai-iltana on luvassa runsasta lumisadetta, jonka vuoksi koko maassa on huono ajokeli. Tiistaina sää lauhtuu, mikä voi normalisoida myös ajokeliä, kertoo päivystävä meteorologi.

Aurinko alkaa lämmittää maanantaina päivällä. Illalla on luvassa lumisadetta. Ulkoilija aurinkoisena pakkaspäivänä Helsingissä Etelärannassa 7. maaliskuuta.

Maanantai on alkanut pakkassäässä suuressa osaa maata, mutta aurinko alkaa lämmittää päivän aikana. Illalla on luvassa lumisadetta, kertoo päivystävä meteorologi Paavo Korpela Ilmatieteen laitokselta.

Lumisade alkaa Lounais-Suomesta, ja se levittäytyy vähitellen koko maahan. Lunta sataa aina Pohjois-Lappia myöten.

”Lunta tulee runsaasti. Sitä voi tulla monin paikoin eri alueilla noin viidestä kymmeneen senttiä”, Korpela kuvailee.

Lumisateista johtuen lähes koko maassa on luvassa luvassa huonoa ajokeliä. Etelässä voi olla jopa erittäin huonoa ajokeliä.

”Ajokeli saattaa mennä erittäin huonoksi eteläisimmässä maakunnissa, jotka ovat Kymenlaakso, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.”

Maanantai-iltapäivällä lämpötila on etelä- ja keskiosassa nollasta viiteen pakkasastetta, kun taas pohjoisessa se on viiden ja kymmenen pakkasasteen tuntumassa.

Myös tuuli saattaa yltyä, sillä matalapaine voimistaa sitä. Etenkin etelä- ja keskiosassa on luvassa kovan tuulen puuskia, jotka ovat ylimmillään noin 15 metriä sekunnissa.

Lumi tulee tiistain vastaisena yönä hyvän tuulen kanssa, kuvailee Korpela. Tämä voi aiheuttaa lumen kinostumista ja saattaa huonontaa ajokeliä ennestään maan etelä- ja keskiosassa, Korpela kertoo.

Jalankulkijoiden on syytä olla varuillaan erityisesti kaupunkialueilla, joissa jalkakäytävät saattavat olla edelleen osittain jäisiä.

Sään odotetaan lauhtuvan tiistaina maan etelä- ja keskiosissa, mikä normalisoi ajokeliä ainakin pääteillä, joilta lumet sulavat, kertoo Korpela.

Jalankulkijoiden on kuitenkin syytä olla varuillaan erityisesti kaupunkialueilla, joissa osa jalkakäytävistä saattaa olla jäisiä.

Tiistai-iltapäivänä lämpötilan ennustetaan olevan nollasta kuuteen astetta. Pohjoisessa lämpötilan ennustetaan olevan nollasta kymmeneen pakkasastetta.

Myös vesisateet alkavat tiistain lauhtumisen myötä levitä lounaasta.

”Tiistaiaamuna vesisateita on lounaassa odotettavissa aamuyöstä alkaen. Itäosaan vesisateet ulottuvat vasta tiistai-iltapäivällä”, Korpela kertoo.

Keskiviikkona sään odotetaan kuitenkin kylmenevän jälleen. Etelä- ja keskiosassa ennuste on, että iltapäivällä on noin nollasta viiteen pakkasastetta. Pohjoisessa on suunnilleen nollasta kymmeneen pakkasastetta.

Myös ajokeli saattaa huonontua taas keskiviikkona, kun sää kylmenee, kertoo Korpela.

Torstai ja perjantai näyttävät myös pakkaspäiviltä. Viikonlopun säästä on vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa.

Tuleeko tilapäistä lauhtumista? Jatkuvatko pakkaset? Saa nähdä, mitä viikonloppuna tapahtuu.”