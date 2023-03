Vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu ilmoitti aiemmin olevansa poissa Aamulehden toimituksen päivittäisestä työstä siihen asti, että hänen käytöstään opiskelijajuhlissa on selvitetty.

Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu eroaa. Asiasta tiedotti Sanoma tiedotteessaan.

”Tapahtumia on selvitetty tarkemmin, ja tiedossa on tällä hetkellä selkeä päihtymys tärkeässä sidosryhmä­tilaisuudessa sekä epäasiallinen, ahdistavaksi koettu käytös naisia kohtaan”, tiedotteessa sanotaan.

Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta pahoittelee Tuulensuun käytöstä tiedotteessa.

”Emme hyväksy epäasiallista käytöstä emmekä minkäänlaista häirintää työssä tai työhön liittyvissä tapahtumissa, tähän meillä on selkeä ohjeistus. Myös alkoholinkäyttöön liittyen meillä on olemassa toimintamallit, joita on varmasti hyvä edelleen tarkentaa”, Kalsta sanoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan Tuulensuu irtisanoutuu yhtiön palveluksesta ja Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävästä.

”Näiden tapahtumien valossa en näe mahdolliseksi uskottavasti jatkaa Aamulehden vastaavan päätoimittajan tehtävässä”, sanoo Tuulensuu. Hän kertoo asiasta myös Twitterissä.

Tuulensuu osallistui viime lauantaina Vostokin 30-vuotisjuhlille Tampereella. Tuulensuu pahoitteli käytöstään juhlissa sunnuntaina Twitterissä. Sunnuntaina hän ilmoitti olevansa poissa Aamulehden toimituksen päivittäisestä työstä siihen asti, että asia on selvitetty.

Vostok on Tampereen yliopiston journalistiikan, kuvajournalismin ja visuaalisen journalismin ainejärjestö. Vostokin puheenjohtaja Silja Kinnunen kertoi sunnuntai-iltana, että asia aiotaan selvittää ainejärjestössä.

HS yritti tavoittaa Tuulensuuta, mutta hän ei halunnut antaa haastattelua.

Aamulehti ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.