Tapaus on ensimmäinen tänä vuonna, jossa epäilty valtionrajarikos on tapahtunut rajanylityspaikkojen ulkopuolella.

Tuntemattoman henkilön epäillään kävelleen Suomesta Venäjälle järvenjäätä pitkin, kertoo Rajavartiolaitos.

Valtion rajojen ylitys tapahtui sunnuntaina 5. maaliskuuta Etelä-Karjalassa, Parikkalan Joukionsalmen alueella.

Tapauksesta on Rajavartiolaitoksen mukaan käynnistetty esitutkinta valtionrajarikoksesta. Kaakkois-Suomen ja Viipurin alueen rajavaltuutetut ovat Rajavartiolaitoksen mukaan olleet yhteydessä tapauksen vuoksi.

Kaakkois-Suomen rajavartiostolla on epäilys luvattomasta rajanylityksestä epäillyn ihmisen henkilöllisyydestä. Hänen epäillään olevan Moldovan kansalainen, kertoo Rajavartiolaitoksen kapteeni Ossi Fonselius STT:lle.

”Henkilö on mennyt Venäjän puolelle ja on tällä hetkellä siellä viranomaisten toimenpiteiden kohteena”, hän sanoo.

Fonseliuksen mukaan henkilö on ollut venäläisviranomaisten hallussa, ja Fonselius olettaa hänen olevan siellä edelleen.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on alkuvuoden aikana avannut yhteensä kymmenen esitutkintaa valtionrajarikoksesta. Tapauksista yhdeksässä henkilö on saapunut Suomeen puutteellisilla matkustusasiakirjoilla tai kokonaan ilman matkustusasiakirjoja. Joukionsalmen alueella tapahtunut epäilty rajanylitys on kuitenkin ensimmäinen tapaus tänä vuonna, jossa epäilty valtionrajarikos on tapahtunut rajanylityspaikkojen ulkopuolella.

Rajavartiostolla on käynnissä esitutkintoja myös laittoman maahantulon järjestämiseen ja väärennyksiin liittyvissä rikosepäilyissä.

Rajavartiosto on määrännyt alkuvuoden aikana 105 kappaletta sakkoja, joissa yleisimmät nimikkeet ovat olleet ulkomaalaisrikkomus, ajoneuvorikkomus ja liikenneturvallisuuden vaarantamine