Uudenkarheaan lakiin jäi porsaan­reikä, joka on voinut tuoda valtavan potin ammatti­rikollisille

Suomessa voi olla suuri määrä autoilijoita, jotka eivät tiedä, että heidän autostaan ei olekaan maksettu autoveroa.

Auto-, vakuutus- ja finanssiala epäilevät, että Suomessa on aivan viime aikoina yleistynyt uudenlainen huijaustapa, jossa autovero jätetään maksamatta käytettyinä maahan tuoduissa uudehkoissa autoissa.

Näin saatu hyöty on muutamasta tonnista kymmeniin tuhansiin euroihin riippuen autosta, sen hinnasta ja päästöistä.

Alojen tietoon on tullut useita tapauksia, joissa auto on rekisteröity Suomeen, mutta joissa auton maahantuoja on jättänyt autoveron maksamatta.

Sen ei luulisi olevan mahdollistakaan, mutta tilanteen on mahdollistanut tuore lakimuutos. Vuonna 2021 voimaan tullut autoverolaki muutti merkittävällä tavalla käytettynä maahantuotujen autojen autoveroprosessia.

Tuolloin niin sanotun rekisteröidyn autoveroilmoittajan vaatimuksia kevennettiin. Tällainen ilmoittaja on esimerkiksi autokauppa. Enää sen ei esimerkiksi tarvinnut asettaa vakuuksia.

Sen seurauksena alalle ilmaantui äkisti useita satoja uusia toimijoita. Nyt epäily on, että osa näistä uusista toimijoista on havainnut mahdollisuuden huijaukseen.

Tällainen rekisteröity autoveroilmoittaja voi siis rekisteröidä käytettynä maahantuodun ajoneuvon ilman verohallinnon rekisteröintilupaa, kunhan ilmoittaja myöhemmin tekee autoveroilmoituksen.

Se onko autovero maksettu tai autoveroilmoitus tehty ei ilmene auton rekisteritiedoista. Aiemmin käytössä olleista niin sanotuista siirtokilvistä pystyi päättelemään autoveron maksun. Nyt autoihin saa heti normaalit kilvet.

Aiemmin käytössä olleista niin sanotuista siirtokilvistä pystyi päättelemään autoveron maksun.

Näin syntynyt tilanne tarkoittaa myös sitä, että liikenteessä voi olla suuriakin määriä uudehkoja, arvokkaita Suomeen rekisteröityjä autoja, joiden omistajat eivät tiedä, että niistä on autovero maksamatta.

Alan tiedossa on nyt monenlaista perinteistä puliveivausta, joissa hyödynnetään verottajan useiden kuukausien käsittelyruuhkaa ja lähes päiväkauppatyyppistä autokauppaa, joissa arvokkaat autot vaihtavat nopeasti omistajaa erilaisten hämäräfirmojen kesken. Ja nämä hämäräfirmat elävät ehkä vain hetken tai vaihtavat omistajaa tiuhaan.

Lopputuloksena häivytetään se taho, joka olisi velvollinen maksamaan autoveron. Samalla autojen omistajina hetken olleet firmat ajetaan konkursseihin ja maksukyvyttömyyteen, joten niiltä ei voi veroja periä.

Alalla esimerkiksi havaittiin, että nuoret, varattomat miehet alkoivat yllättäen tuoda maahan arvokkaita autoja, kuten erikois-Mersuja, Porscheja ja kalliita maastureita eli autoja, joissa olisi iso autovero.

Tällaiset autot alkoivat sitten heti kiertää vastaperustetulta yritykseltä toiselle nopeissa kaupoissa ympäri maan.

Autot on siten saatu Suomessa kilpiin heti, vaikka autoveroa ei ole maksettu.

Samalla verottajalla siis on käsittelyruuhka. Kun verottajan ilmoitus autoverovelvollisuudesta saavuttaa ehkä kuukausien päästä ketjun alkupään yrityksen, se on voinut mennä jo konkurssiin tai vastuuhenkilöitä ei tavoiteta.

Alalla ei ole tarkkaa tietoa asian mittakaavasta eli menetetyistä verotuloista ja verottamattomista autoista. Vuonna 2021 käytettyjä autoja tuotiin Suomeen 45 000 kappaletta.

Jotain voi päätellä ulosottorekisteriotteista, joita esimerkiksi vakuutusala on hankkinut konkurssiin menneistä firmoista.

Tapauksia on useita ja otteista ilmenee, että yhdellä firmalla voi olla lukuisia autoveroja maksamatta. Niiden summat ovat vähintään muutamia tonneja, mutta ne voivat olla myös reilusti yli kymppitonnin. Yksi isoimmista on 75 000 euron maksamaton autovero.

Vakuutusala on ollut aiheesta huolissaan siksikin, että se pelkää päätyvänsä lopulta maksumieheksi, koska vakuutusyhtiöt lunastavat pari tuhatta autoa vuodessa.

Vakuutusyhtiöiden kokemus myös on, että raskaasti rahoitetut, puoli Suomea kiertäneet kalliimmat erikoismallit päätyvät tavallista useammin lunastukseen.

Vakuutusyhtiöt voivat päätyä lopulta autoverojen maksajiksi, jos tuontiauto, josta veroa ei ole maksettu, päätyy lunastukseen.

Autoalalla alettiin nähdä ongelma heti, kun uusi laki tuli voimaan.

”Tietoomme tuli tapauksia, joissa tuontiauton autoverovelvollisuus oli laiminlyöty ja auto oli myyty eteenpäin kertomatta asiaa seuraavalle ostajalle. Varoitimme asiasta autoliikkeitä”, sanoo liikenteen erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Autoalan Tiedotuskeskuksesta.

Hänkään ei pysty arvioimaan ilmiön mittakaavaa, kun verovilpistä ei ole saatavilla julkisia tilastoja. Siksi auto-, vakuutus- ja rahoitusala kirjelmöivät verohallintoon ongelmasta alkuvuodesta.

”On mahdollista, että esille tulleet tapaukset ovat jäävuoren huippu”, Kalenoja sanoo.

Kun autoja tuodaan vuosittain kymmeniä tuhansia, ei tarvitse hänen mukaansa olla kovinkaan iso prosentuaalinen osuus vilpillisiä tapauksia, että verorästit ovat tuntuvia.

”Riskinä on, että rästiin jäänyt autovero perittäisiin auton uudelta omistajalta, joka on tietämätön autoverovilpistä. Tämä on riski myös autoliikkeille, sillä Verohallinto ei voi luovuttaa tuontiauton autoveron suorittamista koskevaa tietoa autoliikkeille tai autoa ostavalle asiakkaalle.”

Alojen ehdotukset tilanteen korjaamiseksi ovat yksinkertaisia: Ennakkovero rekisteröinnin yhteydessä, mikä myöhemmin oikaistaisiin, autoveroilmoittajayritysten tarkistaminen ja vakuusvaatimuksen palauttaminen.

Myös se auttaisi, että verottajalla olisi oikeus toimittaa autoliikkeelle ja ostoaikeissa olevalle ihmiselle tiedon siitä, onko autosta maksettu autovero.

Ylitarkastaja Tapio Rouhiainen Verohallinnosta sanoo, että tilanne ei ole niin paha, kuin alat maalailevat. Taustalla on hänen mukaansa useampi syy: lakimuutokset ja tietojärjestelmäkannan uusiminen.

”Se ei ole ollut helppoa ja on vaatinut töitä. Myös käsittelyajat ovat olleet pitkiä muutosten vuoksi”, Rouhiainen kuvailee.

Hänestä kirjeessä kuvaillut havainnot ovat silti relevantteja ja siksi verohallinnossakin on muun muassa palkattu lisää käsittelijöitä.

”Riskiasiakkaat on otettu tiukempaan syyniin. Nyt homma on hanskassa ja muutos otettu haltuun”, hän sanoo.

Juuri nyt maksamattoman verovelan määrä on noin neljätoista miljoonaa euroa, mutta hän muistuttaa, että maksamattomuutta on monenlaista, myös esimerkiksi eräpäivistä johtuvaa.

Vaikeasti perittävää autoverovelkaa on hänen mukaansa muutama miljoona.

Maksamattoman autoveron autoja puolestaan on hänen arvionsa mukaan satoja tai tuhannen luokkaa, mutta ei kuitenkaan monia tuhansia.

Hänen mukaansa auton vilpittömin mielen ostaneen ihmisen ei pidä huolestua, että hänen pitäisi maksaa mahdollisesti maksamaton autovero.

”Sitä lähdetään perimään autoveroilmoittajalta, oli se sitten helppoa tai vaikeata.”

Asiasta kertoi tänään aiemmin STT.