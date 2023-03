Allegro-junien vieminen Ukrainaan on monen mutkan takana – Tämä asiasta tiedetään nyt

Ukraina on pyytänyt Suomea luovuttamaan sille neljä Allegro-junaa. VR sai tiedon pyynnöstä valtio­neuvoston kansliasta tiistaina aamupäivällä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) ja Ukrainan rautatieyhtiön Ukrzaliznytsjan edustajia Kiovassa perjantaina 10. maaliskuuta. Kuvassa toisena vasemmalta on Ukrzaliznytsjan toimitusjohtaja Oleksandr Kamyšin.

Ukrainan rautatieyhtiö on pyytänyt Suomea luovuttamaan Ukrainalle neljä Allegro-junaa.

Maan rautatieyhtiön eli Ukrainan rautateiden (Ukrzaliznytsja) toimitusjohtaja Oleksandr Kamyšin tapasi pääministeri Sanna Marinin (sd) henkilökohtaisesti tämän vieraillessa perjantaina Kiovassa.

VR sai tiedon luovutuspyynnöstä valtion omistajaohjausyksikön kautta eli valtioneuvoston kansliasta tiistaina aamupäivällä. VR vastaa valtion omistajaohjaukselle luovutuspyyntöön tiistain aikana.

Helsingin Sanomat kokosi tähän juttuun, mitä asiasta tiedetään nyt.

Allegro-juna kuvattuna VR:n varikolla Ilmalassa vuonna 2018.

Mitä Allegro-junat ovat?

Allegro-junat ovat kallistuvakorisia suurnopeusjunia. Ne aloittivat liikennöinnin Helsingin ja Pietarin välillä vuonna 2010. Italiassa valmistetut junat tuotiin Suomeen laivalla.

Junia on yhteensä neljä ja niissä on kussakin seitsemän vaunua.

Junan kokonaispituus on 184,8 metriä, leveys 3,2 metriä ja korkeus kiskon pinnasta 4,27 metriä.

Junat remontoitiin vuosina 2018–2019. Muun muassa penkkien verhoilut ja lattiapinnat uusittiin.

Missä junat ovat?

VR keskeytti Allegro-liikenteen toistaiseksi 28. maaliskuuta alkaen Ukrainan sodan takia. Tekniikka ja Talous -lehti kertoi huhtikuussa, että Allegro-junia säilytetään Ilmalan varikolla Helsingissä.

VR:n viestinnästä kerrotaan, että junat ovat yhä Ilmalassa. Allegro-junia säilytettiin varikolla myös koronavirus­pandemian aikana.

Kuka tai ketkä omistavat Allegro-junat?

Allegro-junat omistaa VR:n ja Venäjän rautatieyhtiö RŽD:n omistama Karelian Trains -yhtiö, joka on perustettu vuonna 2006.

Ketkä tekisivät päätöksen Allegro-junien luovuttamisesta?

”Päätökset pitää tehdä yhdessä tuumin omistajien kesken. Niiden [junien] tulevaisuus on vielä ratkaisematta”, VR:n kaupunkiliikenne­johtaja Topi Simola sanoo Helsingin Sanomille.

Ketkä luovutuksista neuvottelevat?

”Omistajat tietysti eli VR ja RŽD. Myös Karelian Trains -yhtiön rahoittajia pitää kuulla,” Simola sanoo HS:lle.

Simola kertoi STT:lle, että on ennenaikaista pohtia, miten junien luovutus käytännössä tapahtuisi. Lisäksi hänestä on ennenaikaista pohtia sitä, pitäisikö VR:lle maksaa junista jotain, jos ne lähtisivät Ukrainaan, koska neuvottelut koko Karelian Trainsin tulevaisuudesta ovat kesken.

Olette itse Karelian Trains -yhtiön hallituksen jäsen. Millaista keskustelua yhtiössä (ja yhtiön tulevaisuudesta) on käyty?

”En yhtiön tulevaisuuteen liittyviä keskusteluita voi tässä vaiheessa julkisuuteen sen enempää kommentoida. Aktiivisesti yritetään etsiä kaikille osapuolille hyvää ratkaisua”, Simola sanoo.

Kuinka todennäköistä on, että Allegro-junat luovutettaisiin Ukrainalle?

”Kuten sanoin, en pysty tällaiseen ottamaan kantaa. Neuvotellaan yhtiön ja sitä kautta kaluston tulevaisuudesta”, Simola sanoo.

Miten junien kuljetus tapahtuisi käytännössä?

”En halua oikeastaan lähteä ajatusleikkiin, kun yhtiön tulevaisuus on ratkaisematta”, Simola sanoo.

Junien siirtelemisessä ei ole mitään epätavallista, Simola kuitenkin sanoo.

Miksi Ukraina pyytää Allegro-junia Suomelta?

Ukraina on perustellut pyyntöään sillä, että junia voisi käyttää ihmisten kuljettamiseen miehityksestä vapautetuilla alueille ja sieltä pois.

Allegron raideleveys on 1 522 millimetriä. Suomen raideleveys on 1 524 millimetriä ja yhteensopiva esimerkiksi Venäjän 1 520 millimetrin leveyden kanssa. Allegro on suunniteltu kulkemaan molemmilla raideleveyksillä.

Junat sopisivat Ukrainan raideleveydelle, sillä maan raideleveys on neuvostoaikojen perua.