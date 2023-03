Suomen lähettämät kolme Leopard 2 -raivauspanssarivaunua eivät riitä, argumentoi saksalainen tutkija Benjamin Tallis Twitterissä. Vaade koskee myös muita maita.

Suomen Ukrainalle lähettämät kolme Leopard 2 -panssarivaunua eivät riitä, kirjoittaa Saksan ulkopoliittisen DGAP-tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Benjamin Tallis viestipalvelu Twitterissä.

Tallis käyttää Suomea esimerkkinä maasta, jonka pitäisi antaa enemmän panssarivaunuja, sillä Suomen tapauksessa perustelu on hankalinta.

”Jos Suomi voi antaa enemmän panssarivaunuja, muutkin voivat”, Tallis kirjoittaa.

Suomi ei ole vielä Nato-maa, Suomella on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa, Suomella on ”vain” 200 Leopard 2:sta ja puolustussuunnitelma, jossa niillä on roolinsa. Silti Talliksen mukaan Suomen tulisi antaa panssarivaunuja vähintään neljä.

Tallis perustelee asiaansa useilla argumenteilla.

Ensinnäkin Venäjän joukot ovat kiinni hyökkäyksessä Ukrainaan. Joukkoja on myös tuhoutunut hyökkäyksessä.

Toiseksi kukaan ei usko Venäjän hyökkäävän tulevaan Nato-maahan – ei etenkään kun Ukrainassa ollaan pistetty hyökkääjälle kampoihin.

Kolmanneksi Ukrainan voitto Venäjästä on oleellinen myös muiden maiden kansallisen turvallisuuden kannalta. Näin muiden maiden tulee varmistaa, että Ukraina voittaa. Tämä antaa myös aikaa varautumiseen kullekin maalle tahoillaan.

Kaikkien maiden tulisi Talliksen mukaan tilata itselleen lisää panssarivaunuja.

Saksa on luvannut Ukrainaan 14 Leopard 2:sta, Puola 14, Espanja 10, Kanada 4 ja Portugali 3. Talliksen mukaan Saksan tulisi lähettää välittömästi ainakin 14 lisää. Hän nostaa myös joukosta Espanjan esiin esimerkkinä, joka voisi ehdottomasti lähettää panssarivaunuja enemmän.

Vaateen saavat myös Norja, Tanska ja Alankomaat. Britannialta Tallis vaatisi Challenger 2 -vaunuja vähintään 14.

Helsingin Sanomat kertoi helmikuussa, että Suomen lahjoittamat kolme Leopard 2R -raivauspanssarivaunua ovat olleet Suomessa varastossa.

Puolustusvoimat harkitsi niiden muuttamista varaosavaunuiksi vielä joitakin kuukausia ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan viime vuonna.

Maaliskuun alussa Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta kerrottiin HS:lle, että vaunuille on nyt suunniteltu jatkokäyttöä eli ne eivät ole menossa romutettaviksi.