Niiden venäläisten turvapaikanhakijoiden, joihin liikekannallepano vaikuttaa, turvapaikkahakemuksia ei ratkaista.

Venäläisten turvapaikanhakijoiden määrät ovat pienentyneet selvästi loppuvuoden liikekannalle­panon aiheuttaman piikin jälkeen.

Hakijamäärät kasvoivat heti syyskuun loppupuolella tulleen liikekannallepano­ilmoituksen jälkeen. Hakemuksia tuli eniten lokakuussa, 362. Nyt alkuvuonna hakemuksia on tullut yhteensä reilut 100.

Maahanmuuttovirasto Migrin turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen kertoo, että sellaisten hakijoiden, joihin liikekannallepano vaikuttaa, hakemuksia ei edelleenkään ratkaista. Kaksi kolmasosaa venäläisten hakemuksista on tullut syyskuusta lähtien miehiltä. Liikekannallepano vaikuttaa suurimpaan osaan Venäläisten miesten hakemuksista.

Lue lisää: Liike­kannalle­pano Venäjällä loppui, mutta se ehti aiheuttaa paljon ongelmia

Lue lisää: Venäläinen asian­tuntija: Uudesta liike­kannalle­panosta on jo merkkejä

Liikekannalle­panolla perusteltuja hakemuksia ei käsitellä, koska Venäjän maatiedon päivittäminen on vielä kesken. Tammikuun lopussa päivittämisen uskottiin olevan valmis parissa viikossa, mutta työ jatkuu yhä. Jotta päätöksiä voidaan tehdä, on Lehtisen mukaan tiedettävä, mitä asepalveluksesta kieltäytymisestä käytännössä seuraa, mitä rintamalle joutuminen tarkoittaisi ja ketä liikekannallepano koskee.

Migrin turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

”Nämä ovat ne isot kysymykset. Samoja kysymyksiä selvitetään muuallakin, tämä ei ole ainoastaan Suomea koskeva tilanne.”

Lehtisen mukaan ennen liikekannallepanoa turvapaikkaa hakenut on voinut jättää hakemuksensa toisella perusteella, mutta jos liikekannallepano vaikuttaa hänen tilanteeseensa, se vaikuttaa käsittelyyn.

Maahanmuuttovirastolla on ollut palavereja EU:n turvapaikkaviraston ja muiden EU-maiden asiantuntijoiden kanssa. Tietoja jaetaan samojen asioiden kanssa painiville.

”Se ei helpota asiaa, että tilanne Venäjällä on vähän epäselvä. Eri asioista tulee uutta tietoa aika tiuhaan.”

Venäläisten miesten turvapaikka­hakemuksia on tullut vuoden 2022 alusta lähtien yli 800. Samaan aikaan venäläismiesten hakemuksia on käsitelty tai niitä on rauennut noin 250. Venäläisiä miehiä on siis turvapaikan­hakijoiden jonossa yli 500 enemmän kuin viime vuoden alussa. Vuonna 2021 Suomesta haki turvapaikkaa 103 venäläistä miestä.

”Keskimääräinen käsittelyaika on ollut noin 7–8 kuukautta. Syyskuussa tulleet eivät vielä nosta keskimääräistä käsittelyaikaa, mutta jos tilanne pitkittyy, niin näin käy”, Migrin Lehtinen kertoo.

HS:n tietojen mukaan jonossa on yhä myös vuosi sitten keväällä jätettyjä venäläismiesten hakemuksia.

Se, että venäläisten miesten turvapaikka­päätöksiä ei ole juurikaan tehty viime kuukausina, ei tarkoita koko turvapaikka­prosessin olevan jumissa.

”Koko ajan on kuitenkin tehty turvapaikka­puhutteluja, eli ne ovat käytännössä päätöstä vaille valmiita. Arvio aikataulusta tehdään heti, kun selkiintyy, milloin päätösten teko päästään aloittamaan.”

Sellaisia venäläisten hakemuksia, joihin liikekannallepano ei vaikuta, on voitu ratkaista normaalisti.

Turvapaikkapuhutteluissa selvitetään henkilön tausta ja kansainvälisen suojelun tarve hakijan kertomuksen perusteella.

”Tilaisuus on sitä varten, että hakija kertoo itse ne syyt, miksi hän ei voi palata kotimaahansa”, Lehtinen kertoo.

Hänen mukaansa tänä vuonna venäläisten turvapaikka­hakemuksia on rauennut muihin kansallisuuksiin verrattuna merkittävä määrä, noin 50. Henkilöt ovat hänen mukaansa voineet palata kotimaahansa tai päätyneet jatkamaan muihin maihin.

Jos Suomi päättäisi olla myöntämättä turvapaikkaa liikekannalle­panoa vältteleville, kielteiseen päätökseen liitettäisiin käännyttämis­päätös. Valitus­mahdollisuuksineen lainvoiman saaminen päätöksille voisi kestää yli vuodenkin.