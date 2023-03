Hawk-suihkuharjoituskoneisiin on vaikea saada enää osia ja tuotetukea.

Kuvassa on Hawk Mk 51, joka siirrettiin jo aiemmin Puolustusvoimien logis­tiikkalaitoksen varastosta purkuyrityksen toimitiloihin purkua ja osien lajittelua varten.

Puolustusvoimat on käynnistänyt kilpailutuksen kymmenen Hawk-suihkuharjoituskoneen purkamiseksi.

Koneet puretaan varaosiksi Ilmavoimien koulutuskäytössä olevien Hawk-koneiden mahdollista korjaustarvetta varten, koska vanhoihin Hawkeihin on ollut yhä vaikeampi saada osia ja tuotetukea.

Purettavia koneita säilytetään tällä hetkellä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen varastossa.

”Voi kuulostaa ensi alkuun vähän hassulta, että purkaako Puolustusvoimat nyt lentokelpoisia koneita, mutta tässä on kyse käytöstä poistettujen Hawkien purkamisesta”, sanoo insinöörieverstiluutnantti Mika Hämäläinen Logistiikkalaitoksen järjestelmäkeskuksesta.

Suomen Hawk-koneet täyttivät 40 vuotta vuonna 2020.

Suomi on hankkinut Hawk-koneita kolmessa erässä.

Vuonna 1980 Ilmavoimien käyttöön tuli 50 kappaletta Mk 51 -tyypin koneita ja vuonna 1993 tehtiin lisätilaus seitsemästä Mk 51A -tyypin koneesta. Mallit erosivat toisistaan jonkin verran avioniikan ja rakenteiden osalta.

Kolmannen kerran Hawkeja ostettiin Ilmavoimille vuonna 2007, kun Sveitsistä hankittiin 18 kappaletta käytettyjä Mk 66 -tyypin koneita.

Tällä hetkellä Ilmavoimien käytössä on 32 Hawkia. Tästä konelaivastosta 16 on Sveitsistä hankittuja, yhdeksän on alkuperäistä Mk 51 -sarjaa ja seitsemän Mk 51A -tyypin koneita.

Vuosikymmenten mittaan Hawkeja on sijoitettu museoihin, ja niitä on myös tuhoutunut onnettomuuksissa.

Lisäksi Puolustusvoimat on pitänyt 16 konetta varastoituna siten, että niistä on poistettu sellaiset osat, jotka pystytään helposti irrottamaan, kuten esimerkiksi siivet, korkeusvakaajat, sivuvakaajat, moottorit ja heittoistuimet.

”Tarkoitus on ollut, että 16 konetta on varastoitu varaosatarpeita tai sellaista onnettomuutta varten, että jos tarvitsemme jotain rakenneosia koneiden korjaamiseen”, kertoo Insinöörieverstiluutnantti Hämäläinen.

Käytöstä poistettuja Hawk-runkoja on jo tähänkin mennessä hyödynnetty varaosiksi, mutta Puolustusvoimien tilatarpeiden ja logistiikan yksinkertaistamiseksi on todettu järkevämmäksi purkaa koneet kerralla valmiiksi varaosiksi.

”Varaosat ovat silloin helpommin käytettävissä ja saatavissa, kun niitä ei tarvitse lähteä enää kiireessä irrottelemaan.”

Puretun Hawkin osia valmiina kuljetettavaksi takaisin Puolustusvoimien logistiikkalaitokselle.

Hämäläisen mukaan koneen valmistajalta BAE Systemsiltä on saatavissa yhä vähemmän tuotetukea ja varaosia.

”Myöskään alkuperäisiltä laitevalmistajilta ei tahdo enää oikein varaosia saada, ja näissä koneissa on ainutlaatuisia osia, joita ei enää valmisteta. Haluamme ottaa ne talteen, tarkistaa ne ja kunnostaa, jos on tarvetta.”

Hawk on ollut suosittu suihkuharjoituskone, jota on myyty moniin maihin. Siksi koneen osista on olemassa myös jonkin verran jälkimarkkinoita. Lisäksi Hawkin käyttäjät keskustelevat eri foorumeilla tarpeistaan.

Suomen Hawk-konelaivaston kotitukikohta on Tikkakoskella. Sveitsistä hankitut koneet erottuvat punaisesta värityksestään.

Logistiikkalaitos on jo purattanut koemielessä viisi Hawkia suljetun kilpailutuksen kautta.

Käynnissä olevan kilpailutuksen voittajalta vaaditaan, että yritys saa hyväksynnän sotilasilmailun viranomaisyksiköltä.

”Pitää olla kompetenssia, että ymmärtää mitä lentokonetyö on”, Hämäläinen sanoo.

Kun Hawkit on purettu varaosiksi, jää niistä jäljelle vain runkoputki.

”Meillä ei ole vielä putkista päätöstä, mutta järkevintä lienee säästää muutamia runkoja siltä varalta, että jos sattuu esimerkiksi lintutörmäyksiä tai muita vaurioita. Meillä olisi sitten valmiina osia kunnostukseen.”

Hämäläisen mukaan Puolustusvoimilla ei ole purkamisen osalta mikään kiire.

”Ne toteutetaan varmaan vuoden aikana. Katsomme tarjousta kokonaisuutena. Aikataulu ei ole meille kriittinen.”

Yksimoottorinen ja kaksipaikkainen Hawk on alun perin brittiläisen lentokonevalmistajan Hawker-Siddeleyn suunnittelema kone.

Suomen ilmavoimien Hawkit on modernisoitu. Muun muassa niiden analogiset ohjaamot on korvattu niin sanotuilla lasiohjaamoilla, jotka muistuttavat nykyaikaisen monitoimihävittäjän ohjaamoa.

Hawkin modernisoitu ohjaamo.

Suomessa Hawkit on sijoitettu Tikkakoskelle Ilmasotakoulun Hävittäjälentolaivue 41:een.

Hävittäjäohjaajaksi koulutettavat opiskelevat lentämistä ensin Grob-alkeiskoulutuskoneilla ja Hawkeilla ennen kuin siirtyvät varsinaisiin hävittäjäkoneisiin.

Hawkeja aiotaan käyttää Ilmavoimien koulutuksessa 2030-luvun lopulle asti.