”Kun muutin tänne, olin asennoitunut siihen, että deittailuelämä loppuu. Toisaalta on vapauttavaa, ettei ole suhdekiemuroita”, sanoo karigasniemeläinen Emmi Kautonen, 34.

”Jos haluaisin deittielämää, varmaan hakeutuisin muualle.”

Kautonen on kotoisin Savonlinnasta mutta muutti nuorena Helsinkiin ja asui pääkaupunkiseudulla viisitoista vuotta. Kolme vuotta sitten hän pakkasi laukkunsa ja muutti rauhallisemman arjen perässä Utsjoelle.

Kautosen perheeseen kuuluu 12-vuotias lapsi ja 2,5-vuotias samojedinkoira Uhku.

Luonto alkaa kotiovelta ja tuntuu jatkuvan loputtomiin.

Arjessa ei ole enää liikennevaloja eikä stressaavaa aamumetron ruuhkaa. Sen tilalla on rauhaa. Kyläyhteisö on lämmin ja välittävä.

”On ihanaa mennä kauppaan, moikata kaikkia ja vaihtaa kuulumiset. Kavereiden näkeminen on helppoa, kun ei ole sellaista aikasäätöä: milloin kenelläkin on jooga tai muuta”, Kautonen sanoo.

Hän on sairaanhoitaja ja käy töissä Norjan puolella. Kahdentoista tunnin työpäiviä on neljä putkeen. Työrupeamaa seuraa viikon vapaa, jonka aikana Kautonen tekee muun muassa pidempiä reissuja Norjaan.

Fakta Utsjoki Utsjoki on Suomen pohjoisin kunta.

Kunnassa on noin 1 200 asukasta.

Kunnan kylät ovat kirkonkylä, Karigasniemi-Outakoski (Gáregasnjárga-Vuovdaguoika) ja Nuorgam (Njuorggán). Lähde: Utsjoen kunta

Kautonen on kyllä Utsjoella asuessaan treffaillut, seurustellutkin. Nyt hän on ollut yli vuoden sinkkuna.

Kun Kautonen latasi puhelimeensa deittisovellus Tinderin, vapaiden miesten profiilit oli selattu nopeasti. Syynä on se, että sovellus tarjoaa käyttäjiä enintään 160 kilometrin säteeltä.

Jos Tinderissä syntyi matcheja eli osumia, ne olivat aina kaukana, Norjan puolella Altassa tai Kirkkoniemessä. Autotiet eivät kulje erämaiden läpi, joten matkakilometrejä voi kertyä yli 200. Auton ratissa vierähtää helposti yli kolme tuntia.

”Olen ehkä vähän laiskistunutkin, koska on kivaa olla yksin ja itsensä kanssa. En halua ajaa kauas ja ottaa riskiä siitä, että treffit olisivatkin huonot. Olen tehnyt kyllä sitä, etten ole matkan takia jaksanut lähteä”, Kautonen sanoo.

”Helsingissä voi käydä vaikka nopeasti lounaalla. Täällä treffit tietävät paljon ajamista.”

” ”Minulla ei ole haku päällä, mutta totta kai olen avoin ja valmis näkemään ihmisiä.”

Kautonen vierailee yhä silloin tällöin Helsingissä. Yksi pääkaupungin treffikumppani tuli jopa käymään hänen luonaan.

”Täällä hänelle ehkä realisoitui välimatka välillämme.”

Emmi Kautonen pitää retkeilystä. Siihen Utsjoella on hyvät mahdollisuudet. Kuva on otettu Norjan Nordkappissa.

Tinderiä Kautonen ei ole käyttänyt sitten syksyn eikä ole kaivannut deittailua. Hän kokee sovelluksen ulkonäkökeskeiseksi ja kaipaa enemmänkin aitoja kohtaamisia.

”Minulla ei ole haku päällä, mutta totta kai olen avoin ja valmis näkemään ihmisiä.”

Toisaalta etelässä saattaisi olla toisin.

”Uskon, että osaltaan se vaikuttaa, että asun täällä. Ihmisiä on vaikea tavata.”

Utsjoella puhutaan, että 30–40-vuotiaiden sinkkunaisten ja -miesten määrä olisi paikkakunnalla epäsuhtainen. Kautonenkin on huomannut sen, ettei ikäluokan sinkkumiehiin juuri törmää.

Paikalliset ovat keskustelleet muun muassa siitä, että vuonna 2021 asetettu Tenojoen ja sen sivujokien määräaikainen lohestuskielto on vähentänyt kalastajien määrää. Kautonen ei kuitenkaan ole itse asunut paikkakunnalla niin pitkään, että osaisi arvioida tapahtunutta muutosta.

Utsjoella asuessaan Kautonen on tottunut olettamaan, että hän olisi se, joka muuttaisi rakkauden löytyessä tämän luo.

”Täällä kun kertoo kavereille, että on käynyt treffeillä, reaktio ei ole ’voi onpa kiva’ kuten Helsingissä. Reaktio on ’voi ei, et saa muuttaa pois’.”

Utsjoen kirkonkylällä asuva Solja Magga, 32, ei ole muuttamassa pohjoisesta mihinkään.

”En tosin ole kuullut kenenkään pelkästään rakkauden perässä tänne muuttaneen, mutta eron vuoksi pois muuttaneista olen kyllä kuullut.”

Magga on alun perin Inarista. Valmistuttuaan lukiosta hän lähti töihin Englantiin. Parin vuoden jälkeen hän palasi opiskelemaan Ouluun. Utsjoelle Magga muutti kaksi ja puoli vuotta sitten.

Utsjoen parhaat puolet ovat saamelaisyhteisö, luonto ja pitkään jatkuva talviharrastus­kausi, hän luettelee.

”Viikonloppuisin voi tehdä hiihtoretkiä, kelkkailla tai pilkkiä.”

” ”Täällä ympyrät ovat huomattavan pienet ja olet nopeasti tutustunut kaikkiin.”

Magga harrastaisi mielellään kumppanin kanssa. Utsjoki on kuitenkin ”vähän erilainen paikka deittailuun”.

”Itselle luontainen tapa tutustua uusiin ihmisiin on kaveriporukan, yhteisen harrastuksen tai työpaikan kautta. Täällä ympyrät ovat huomattavan pienet ja olet nopeasti tutustunut kaikkiin.”

Opettajana työskentelevä Magga on naisvaltaisella alalla. Vaikka hän ei juuri välitä deittisovelluksista, hän on ollut välillä Tinderissä sekä Oulussa että Utsjoella.

”Edeltävä kerta taisi olla viime vuoden puolella, en edes muista.”

Etenkin koronavirus­pandemian aikana sovelluksessa Norjan puolelle tulleet matchit lähinnä harmittivat ja tuntuivat turhilta, sillä toista ei olisi päässyt maahantulo­rajoitusten vuoksi edes näkemään.

Pitkät matkat tekevät treffailusta lähtökohtaisesti hankalaa. Yksi Maggan kaveri pohdiskeli hiljattain, lähtisikö Tinder-matchinsa luokse viikonlopun viettoon vai ei.

”Jos ajaa satoja kilometrejä, siinä pitää olla hieman varmempi ihmisestä kuin kahveilla nähdessä. Siinä on enemmän pelissä.”

Kun käyttää Tinderiä Utsjoella, sovelluksen tarjoamien vapaiden miesten profiileja on vähän. Yksi esiin nouseva ryhmä on Lapissa lomailevat.

”Sieltä löytyy näitä, että ’olen viikonlopun vietossa Levillä, juon ja tanssin ja biletän ja etsin seuraa viikonlopuksi’. Toki löytyy niitäkin, jotka vaeltavat ja tykkäävät luonnosta, mutta jos käyt Levillä kerran vuodessa, en tiedä, onko meillä paljoa yhteistä.”

Talvi- ja luontoharrastusten lisäksi Magga arvostaa avoimuutta ja hyväksyvyyttä sekä kulttuuritaustojen yhteensovitettavuutta.

”Olen saamelainen, joten on tärkeää, että tuleva puoliso arvostaa kulttuuriani ja kieltäni”, hän sanoo.

”Ei sellaista Tinderin kautta saa oikein ihmisestä tietää.”