Poliisi etsi miestä poikkeuksellisella ilmoituksella. Runsaiden vihjeiden avulla mies löytyi nopeasti.

Poliisi julkaisi keskiviikkona poikkeuksellisen tiedotteen: Poliisi kaipaa apua miehen tunnistamisessa, sillä tämän henkilöllisyyttä ei ole saatu poliisin käytössä olevilla keinoilla selvitettyä. Tiedotteen ohessa poliisi julkaisi miehen kasvokuvan.

”Intressi on, että joku tunnistaisi miehen”, sanoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jussi Honkanen.

Poikkeuksellista on Honkasen mukaan sekä tämänkaltaisen tiedotteen julkaiseminen että se, ettei miehen kansalaisuutta ole saatu selvitettyä.

”Mietin, laitanko tiedotteen, koska tämä herättää kysymyksiä. Mutta on pakkorako.”

Torstaina aamulla poliisi tiedotti, että miehen henkilöllisyys on selvinnyt. Poliisi kiittää kansalaisia runsaista yhteydenotoista. Vihjeitä tuli miehen kanssa tekemisissä olleilta.

Miehen kansalaisuudesta on nyt saatu varmuus.

Miestä ei epäillä rikoksesta. Miestä ei ole poliisin tietojen mukaan ilmoitettu kadonneeksi eli miestä ei etsitä. Poliisi tietää miehen nykyisen olinpaikan. Muuten poliisi on vaitonainen siitä, miksi miestä etsittiin.

Mies liikkui Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen alueella tammi–helmikuussa 2023.

Poliisin tietojen mukaan mies on liikkunut yksin. Honkanen ei kommentoi tarkemmin sitä, missä mies on nähty ja milloin. Hän on liikkunut maakunnasta toiseen useamman kerran. Kulkuvälineestä poliisilla ei ole tietoa.

”Hän on liikkuvaa sorttia.”