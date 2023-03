Pieni lapsi kuoli streptokokin aiheuttamaan vakavaan tautiin viikolla 9. Sen jälkeen tehdyistä noin 40 testistä seitsemän on osoittautunut positiiviseksi.

Jyväskylässä vakavaa tautia aiheuttavalle streptokokki A -bakteerille altistuneiden testeistä jo seitsemän on positiivisia, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalvelujen vastuualuejohtaja Juha Paloneva.

Uusista positiivisista tartunnoista kertoi aiemmin muun muassa Iltalehti.

Altistuneet testattiin, koska pieni lapsi kuoli viikolla 9 streptokokin aiheuttamaan tautiin Jyväskylän keskussairaalassa sairaala Novassa.

Bakteerille altistui noin 40 ihmistä. Heille kaikille tehtiin nieluviljely mahdollisen tartunnan selvittämiseksi. Osa testituloksista uupuu vielä.

Kuolleella lapsella todettu tartunta oli vakava. Muut seitsemän tautia ovat olleet joko oireettomia tai vähäoireisia.

Euroopassa on kiertänyt loppuvuonna vakavaa tautia aiheuttavaa A-ryhmän streptokokki­kantaa, erityisesti emm1- ja emm12-tyyppejä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan näiden tyyppien aiheuttamien tartuntojen määrä on lisääntynyt myös Suomessa. Tartuntoja on todettu yhteensä joitakin kymmeniä eri puolella Suomea.

Jyväskylässä positiivisille testituloksille tehdään tyypityksen selvitys. Palonevan tietojen mukaan tyypitykset eivät ole vielä selvinneet.

Tapaus täyttää THL:n määritelmän streptokokki­epidemiasta: kaksi tartuntaa päiväkodissa kahden viikon sisään. Määritelmä täyttyy, vaikka tyyppimääritys on kesken, Paloneva kertoo.

”Pidämme tapauksia saman tyypin aiheuttajana kunnes toisin todistetaan.”

Normaalisti oireettomille kantajille ei määrätä antibiootteja. Tässä tapauksessa epidemian ehkäisemiseksi antibiootit jaetaan heillekin.

”Oireettomat hoidetaan, koska heitä pidetään potentiaalisesti vakavan tautimuodon kantajina”, Paloneva sanoo.