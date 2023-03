Matkahuolto sulkee pisteitä ja ulkoistaa toimintaa ympäri Suomen.

Tampereen linja-autoaseman lipunmyynti suljetaan kesällä. Asemalla on myös lajiteltu Matkahuollon paketteja, mutta se tehdään tulevaisuudessa keskustan ulkopuolella.

Heinäkuusta alkaen kaukoliikenteen bussilippuja ei enää osteta asemilta. Matkahuolto lopettaa lipunmyynnin kaikilla asemillaan 30. kesäkuuta.

Lippuja myyviä asemia on nykyisin kymmenkunta ympäri Suomea. Muun muassa Tampereen linja-autoasemalta voi vielä muutaman kuukauden ostaa lipun luukulta. Jatkossa liput ostetaan vain verkosta tai suoraan bussinkuljettajalta.

Syynä on muutos ihmisten käyttäytymisessä, sanoo Matkahuollon tuotantojohtaja Jani Ståhlhammar. Aiemmin asemalle tultiin hyvissä ajoin kahville ja se oli eräänlainen paikan napa, mutta maailma muuttuu, hän sanoo.

”Liput ostetaan netistä eikä asemalle tulla juomaan kahvia, vaan takeawayt ostetaan jostain matkalta”, hän kuvaa.

Ståhlhammarin mukaan lippuluukuilta myytyjen lippujen määrä on laskenut hurjasti, ja nettilipunmyynti on kasvattanut suosiotaan jo vuosikausia.

Tampereella Matkahuolto vetäytyy muutenkin linja-autoasemalta, sillä pakettien lajittelu lähtee sieltä Sarankulman logistiikkakeskukseen.

Lipunmyyntipisteiden sulkeminen ja Tampereen pakettipalvelun muutto on osa isompaa uudistusten sarjaa. Matkahuolto sulkee pisteitä ja ulkoistaa toimintaa ympäri Suomen.

”Viimeisen vuoden aikana on punnittu ja puntaroitu hyvin tarkasti, missä meidän on hyvä olla itse paikan päällä ja missä on mahdollisesti hyvä ulkoistaa toimintaa kumppaneille”, Ståhlhammar sanoo.

Myös Jyväskylässä lajittelu muuttaa asemalta logistiikkaterminaaliin, ja esimerkiksi Vaasassa, Kokkolassa, Seinäjoella ja Rovaniemellä asemien toimintojen pyörittäminen siirretään paikallisille kuljetusyrityksille. Kuljettajat ja muut työntekijät siirtyvät näiden yritysten palvelukseen. Matkahuolto työllistää nykyisin suoraan noin 700 henkilöä, ja ulkoistukset koskevat arviolta noin sataa tai kahtasataa, mutta tarkkaa lukua ei ole vielä laskettu.

Joissain kunnissa paikallinen yrittäjä on toimittanut Matkahuollon paketteja alueen kauppoihin ja kioskeille. Joidenkin näiden asiamiesten jakelusopimuksia on irtisanottu ja keskitetty isommille toimijoille. Esimerkiksi Jämsässä jakelusopimuksen jatko on kysymysmerkki.

Matkahuolto ei kerro, kuinka suuria säästöjä se tavoittelee muutoksilla. Käytännössä tavoitteena on säästää esimerkiksi kiinteistökuluista. Tuotantojohtajan mukaan kyse on myös isommista strategisista uudistuksista, sillä yhtiö on tehnyt myös isoja investointeja viime vuosina esimerkiksi uusiin logistiikkakeskuksiin.