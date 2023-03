Hylätyn huvipuisto Wasalandian purkutyöt alkavat vuosien väännön jälkeen 27. maaliskuuta. Suosittua näyttelyä Wasa Graffitilandiaa ei enää alueella nähdä.

Wasalandia lopetti toimintansa vuonna 2015. Rapistuneessa huvipuistossa on järjestetty kahtena kesänä Wasa Graffitilandia -näyttely.

Huvipuisto Wasalandian purkutyöt alkavat 27. maaliskuuta. Asiasta kertoo tontin vuokralainen Puuharyhmä oyj tiedotteessaan.

”Mitä Wasalandia on ollutkaan, se kaikki menee täysin maan tasalle”, sanoo Puuharyhmän varatoimitusjohtaja Petteri Järvenpää.

Kaupunki on kaavaillut alueelle muun muassa asuntoja. Järvenpään mukaan alueelle ei jää mitään yksityiskohtia, joista tunnistaisi alueen huvipuistohistorian.

”Alueella on istutuksia, lampi ja hyväkuntoista asvalttia. Olen itse toivonut pientä kaupunkipuiston palasta, mutta nyt on päätetty, että kaikki puretaan.”

Purkutyöt kestävät arviolta 2–3 kuukautta. Tarkoitus on palauttaa alue kesäkuuhun mennessä, jolloin maa-alue palautuu Vaasan kaupungille.

Wasalandian kohtalosta on väännetty jo vuosia. Huvipuisto lopetti toimintansa vuonna 2015, ja sen jälkeen se on pahoin rapistunut. Alueeseen on myös kohdistunut paljon vandalismia.

Purkutöiden aloittaminen tarkoittaa sitä, ettei tulevansa kesänä alueella nähdä näyttely Wasa Graffitilandia. Kesinä 2021 ja 2022 järjestetty näyttely on saavuttanut suuren suosion.

”Kovasti toivoimme jatkoa, mutta tästä ei päästy sopimukseen”, Järvenpää sanoo.

Alkuperäisen sopimuksen mukaan vuokralaisen velvollisuus on hävittää huvipuiston rakennukset toiminnan päätyttyä. Siitä ei ollut mainintaa, miten menetellään, jos toiminta päättyy ennen vuotta 2037.

Tammikuussa Vaasan kaupunginhallitus päätti, että kaupunki purkaa vuokrasopimuksen Puuharyhmän kanssa ennenaikaisesti ja tontti siirtyy kaupungin hallintaan. Uuden sopimuksen mukaan vuokralainen huolehtii huvipuiston purkamisesta, mutta kaupunki tulee kuluissa vastaan.