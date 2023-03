HS:n kyselyyn vastanneet matkustajat harmittelevat, kun pitkään odotetut matkat ja kohtaamiset uhkaavat nyt peruuntua.

Maanantaina mahdollisesti alkava veturinkuljettajien lakko harmittaa ihmisiä eri puolilla Suomea.

HS kysyi lukijoiden kokemuksia aiheesta ja vastauksia tuli lauantaihin mennessä noin sata. Niissä kuvastuu harmitus, epätietoisuus ja pelko siitä, että kauan odotetut menot joudutaan nyt perumaan.

Vastaajia huolettaa etenkin se, miten he lakon aikana pääsisivät töihin, opintoihin tai lomamatkoille.

Osalta liikeni ymmärrystä veturinkuljettajia kohtaan, osalta ei pienintäkään määrää.

Lue lisää: Junaliikenne pysähtynee maanantaina: suuren lakon syynä on pieni kirjaus

”Viikolle 13 suunniteltu matka Lappiin uhkaa jäädä toteutumatta, mikäli lakko alkaa. Olemme varanneet liput yöjunaan makuuvaunussa, eivätkä muut vaihtoehdot tule kysymykseen, koska minä ja vaimoni matkustamme yhdessä 2,5-vuotiaan ja neljäkuukautisen lapsemme kanssa”, kertoo lohjalainen Juha Laiho.

Laihoa harmittaa, että lakkoa kaavaillaan Lapin matkustussesonkiin, jolloin lomalaiset ja yrittäjät joutuvat ”sijaiskärsijöiksi”.

”Varattua majoitusta on tässä vaiheessa hankalaa perua, joten taloudelliset tappiot ovat merkittävät, vaikka junalippujen hinnan saakin takaisin."

Esimerkiksi jyväskyläläiselle Hannu Jalkaselle lakon uhka tarkoitti isoa ylimääräistä kulua. Hän on matkalla Dubaissa, josta hän palaa tiistaiaamuna.

Aikomus oli matkustaa junalla kotiin Jyväskylään, mutta varmuuden vuoksi hän varasikin lennot Jyväskylään, koska ei voi tietää, kulkevatko junat tuolloin.

”Siitä tuli 250 euroa ylimääräistä kahdelta ihmiseltä”, hän kertoo.

Vastauksista kuvastuu hyvin se, miten hankalaa on matkustaa Suomessa, jos käytössä ei ole omaa autoa. Moni uskoi, että jos bussivuoroa edes on, se todennäköisesti on jo niin täynnä, että on turha edes yrittää mukaan.

Varsinkin pääkaupunkiseudun työmatkalaiset kritisoivat vastauksissa tilannetta.

”En pääse töihin. Järvenpää on ihan pussissa, jos junat eivät kulje, eikä ole omaa autoa käytössä. On uskomatonta, että pieni veturinkuljettajien ryhmä voi kerta toisensa jälkeen halvaannuttaa työmatkaliikenteen näin. Kaikki eivät voi tehdä etätöitä”, kertoo nainen, joka ei halunnut nimeään julki.

Eräs pyörätuolilla liikkuva nainen puolestaan kertoo, että pystyy julkisista välineistä matkustamaan vain matalalattiavaunulla.

”Jos matkustaminen ei ole mahdollista, siitä aiheutuu minulle huomattavia kustannuksia lipuista ja majoituksesta, joista en saa rahoja takaisin. Tämän lisäksi luottamus VR:ää kohtaan murenee jälleen lisää. On turvatonta edes yrittää käyttää julkista liikennettä”, nainen kertoo.

Vaasalainen Heli Stenroos kertoo stressanneensa lakonuhan takia jo monta viikkoa lomamatkan onnistumista.

”Kyllä tämä soutaminen ja huopaaminen ketuttaa niin ankarasti! Maanantaina pitäisi lennolle päästä periferiasta ja vaihtoehdot junalle ovat vauvan kanssa matkustaessa aivan surkeat”, Stenroos kertoo.

Hän joutui vastikään vaihtamaan halvat, ennakkoon ostetut junaliput kalliisiin sunnuntailippuihin, jotta varmasti pääsee pääkaupunkiseudulle ennen lakkoa.

”Eniten tässä suututtaa se, että yhtään ei ole tietoa siitä, milloin tämä selviäisi.”

Monelle lakko tarkoittaisi myös sitä, etteivät toivotut ja odotetut kohtaamiset läheisten kanssa toteudukaan.

”Vanhempani ovat tulossa ensi viikolla junalla Pohjois-Pohjanmaalta meille Helsinkiin. Meillä on kaksi alle 3-vuotiasta lasta ja turvaverkkoja eli esimerkiksi perhettä tai sukua meillä ei ole ollenkaan Helsingissä”, kertoo helsinkiläinen Anna Oikarinen-Paju.

”Lapset kaipaavat isovanhempiaan ja me vanhemmat kaipaamme apua. Kuljemme aina kaukojunilla toistemme luo. Seuraan tilannetta kauhulla, ja toivon ettei lakkoa tule. Nyt on odotettu hirveästi, että he tulevat ensi viikolla. Olemme stressanneet tilanteesta.”

Lue lisää: Junaliikenne pysähtynee maanantaina: suuren lakon syynä on pieni kirjaus

Lue lisää: Veturinkuljettajien työriitaan etsitään ratkaisua viikonlopun aikana

Lue lisää: Lakko uhkaa pysäyttää junat ensi viikolla – veturin­kuljettajat hylkäsivät jo saavutetun neuvottelutuloksen