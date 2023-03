Sunnuntaina aurinkoisinta on maan pohjoisosassa, maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys taas on aika runsasta.

Sunnuntaista odotetaan kohtalaisen poutaista. Tieolosuhteet alkavat kohentua sunnuntain vastaisen yön aikana, ja lauantaina ajokeliä heikentäneet sateet pitkälti väistynevät aamuun mennessä.

”Ihan tuolla kaakossa voi vielä sadella, mutta kyllä alkaa olla sitten ohitse jo suurimmassa osassa maata nuo sateet”, päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoi lauantaina iltapäivästä.

Sunnuntaina aurinkoisinta on maan pohjoisosassa, maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys taas on aika runsasta. Elohopea liikkuu Laakson mukaan maan etelä- ja keskiosassa yhden ja viiden lämpöasteen välillä. Pohjoisessa on päivällä tiedossa heikkoa pakkasta.

Ensi viikolla sää jatkunee epävakaisena. Suomen ylitse kulkee viikon aikana useita matalapaineita, joista seuraava saapuu jo maanantain vastaisena yönä.