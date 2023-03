Tuleva viikko näyttää epävakaiselta. Seuraava matalapaine saapuu jo maanantain vastaisena yönä.

Sunnuntaista odotetaan kohtalaisen poutaista, ja tieolosuhteet alkoivat Ilmatieteen laitoksen mukaan kohentua jo lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana.

Lauantaina ajokeliä heikensivät lumi- ja räntäsateet, joiden on määrä pitkälti väistyä aamuun mennessä. Ilmatieteen laitoksen mukaan sateita voi aamulla esiintyä vielä maan kaakkoisosassa, mutta suurimmassa osassa maata sateet ovat tuossa vaiheessa jo ohitse.

Sunnuntaille ei ole annettu tieliikenteen varoituksia, mutta tulvavaroitukset ovat edelleen voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla.

Aurinkoisinta on maan pohjoisosassa, maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys taas on aika runsasta. Elohopea liikkuu maan etelä- ja keskiosassa yhden ja viiden lämpöasteen välillä. Pohjoisessa on päivällä tiedossa heikkoa pakkasta.

Ensi viikolla sää jatkunee epävakaisena. Suomen ylitse kulkee viikon aikana useita matalapaineita, joista seuraavan on määrä saapua jo maanantain vastaisena yönä.

”Aika epävakaiselta näyttää koko viikko”, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoi STT:lle lauantaina iltapäivästä.

”Ei mitenkään hirveän lämmintä ole. Pohjoisessa on aika kylmiä öitäkin varmaan”, hän lisäsi ja arvioi etelässä päästävän päivällä ehkä kuitenkin plussan puolelle.

Mahdollisista ensi viikon säävaroituksista Laakso ei vielä antanut arviota lauantaina.