Ärräpäät lensivät, kun ihmiset järjestelivät matkojaan uusiksi – ”Tämä viikko on menetetty”

Junalakkoa pidetään äärimmäisenä keinona, mutta matka­suunnitelmiaan muuttaneilta löytyy lakkoilijoille myös ymmärrystä.

Maanantain vastaisena yönä alkanut veturin­kuljettajien lakko on vaikuttanut niin työ–matkalaisten kuin lomailijoidenkin suunnitelmiin.

Moni työntekijä on jäänyt kulkuyhteyksien puuttumisen vuoksi etätöihin, ja pohjoiseen junalla matkustaneet lomailijat ovat joutuneet järjestelemään paluu­matkojaan muilla kyydeillä.

Espoolaisella Matti Ollilalla oli varattuna maanantaille paluu­juna Rovaniemeltä Helsinkiin. Vaimonsa ja tyttärensä kanssa matkalla olevan Ollilan sunnuntai meni paluu­matkaa järjestellessä.

”Olihan se aika epämiellyttävää. Kyllä siinä tuli ärräpäitä VR:n junan­kuljettajia kohtaan, kun panevat syyttömät ihmiset kärsimään.”

Ensin Ollila vuokrasi auton paluu­matkaa varten. Ajomatkasta olisi tullut raskas, vaikka kuskeja olisikin ollut useita.

”Olisihan se vähän uuvuttavaa ajaa samana päivänä täältä – ikää on kuitenkin 78 vuotta.”

Autonvuokrauksen hinta olisi ollut 230 euroa, koska Helsinkiin jäävästä autosta olisi pitänyt maksaa siirto­maksu. Lisäksi poltto­aineen hinta olisi tullut tuon summan päälle.

Ollila katsoi lentoja vasta vuokrauksen jälkeen, koska ei uskonut lennoilla olevan tilaa. Yllätyksekseen hän onnistuikin saamaan kolmelle hengelle lennot noin 430 euron yhteishintaan.

”Ilmeisesti ajankohta, maanantai­päivä, suosi meitä. Lopputulos oli hyvä.”

Juna­lippujen yhteishinta oli Ollilan mukaan noin 300 euroa, jonka VR hyvittää myöhemmin. Lennoille tuli siten lisähintaa noin 130 euroa.

Vaasassa asuva Ami Kuula oli aikeissa matkustaa maanantaina etä­työpäivän jälkeen loppu­viikoksi töihin Helsinkiin. Valtion­hallinnossa työskentelevän Kuulan tavanomainen viikko­rytmi ei onnistunut lakon takia, ja hän jää koko viikoksi etä­töihin Vaasaan.

”Tämä viikko on jo menetetty. Onneksi on joustava ja ymmärtävä työnantaja.”

Vaasan ja Helsingin välin pääsee kulkemaan junalla alle neljässä tunnissa. Bussilla matka kestää Kuulan mukaan yli seitsemän tuntia.

”Aikatauluja ei ole järkevästi. Se tarkoittaisi, että ehtisi käymään muutaman tunnin viikon­loppuna kotona tai menisi kaksi kertaa viikossa puoli työpäivää bussissa istumiseen. Se ei ole realistinen vaihtoehto.”

Lentojen hinta oli Kuulan mukaan noussut noin 500 euroon, joten sekään ei ollut vaihto­ehto.

Jos lakko pitkittyy, hän kertoo miettivänsä autoilua Helsinkiin. Sen miinus­puolia ovat poltto­aineen hinta, pitkä ajomatka ja pysäköinti Helsingissä.

”Vaikka on kakkos­osoite Helsingissä ja asukas­pysäköinti­mahdollisuus on olemassa, niin siitä pitää olla erikseen yhteydessä Helsingin kaupunkiin. Se on mutkikasta ja hankalaa.”

Kuula kertoo, ettei häneltä löydy sympatiaa riidan osapuolille.

”Syytän molempia osapuolia. Voisitteko nyt vaan käyttäytyä aikuisesti ja keksiä jonkin konstin, että molemmat tulisivat vastaan?”

Ilmoituksia perutuista junavuoroista Helsingin päärautatieaseman aikataulunäytöllä varhain maanantaiaamuna. Lakko tarkoittaa käytännössä sitä, että koko Suomen kauko- ja lähijunaliikenne on pysähtynyt.

Kirkkonummella asuva Tanja Ihatsu-Mäkelä oli odottanut pitkään Ylläksen-lomaa ja varannut liput tiistai-illan yöjunaan kohti pohjoista.

Vielä sunnuntain aikana hän uskoi lakon väistyvän mutta halusi turvata loman ja varasi sunnuntaina lennon Kittilään.

”Olin yllättynyt, että lakkoon asti mentiin. Ymmärrystä lakon osapuolille löytyy kyllä, ja vaatimus lisätä palautumis­aikaa on varmasti perusteltu.”

Ihatsu-Mäkelä ei kuitenkaan oikein ymmärrä, ettei osapuolten välille löytynyt kompromissia.

”Olisin toivonut joustoa kummaltakin osapuolelta, ettei näin järeään keinoon olisi tarvinnut mennä. Tämä koskee välillisestikin niin montaa tahoa ja elinkeinoa.”

Ihatsu-Mäkelä kertoo saaneensa keskiviikolle edullisimman meno­lennon. Sille tuli hintaa noin 190 euroa matka­tavaroiden kanssa. Osa päivän lennoista olisi ollut noin 300 euron hintaisia.

”Matka-aikani Lapin-lomalle lyheni, mutta kulut kasvoivat. Olemme sopineet tapaamisen ystävieni kanssa vasta Ylläksellä, joten matkustaminen lentäen vain helpotti matkantekoa.”

Paluumatkalle Ihatsu-Mäkelällä on yhä lippu yöjunaan.

”Paluun katson sitten tilanteen mukaan, jos lakko vielä jatkuu silloinkin.”

Raisa Voutilainen oli viikonloppuna hautajaisissa, ja hänen piti palata kotiin pääkaupunki­seudulle maanantaina.

Voutilainen asuu lentokenttä­radan varrella ja pääsee suoraan kotiin ainoastaan junalla. Hän päätti olla Kuopiossa yhden ylimääräisen yön Airbnb-majoituksessa ja matkustaa tiistaina kotiin Onnibussilla.

”Otan tämän nyt lomailun kannalta, kun työt sen onneksi sallivat. Matkahuollon varaus­järjestelmäkään ei toiminut heti silloin kun lakko varmistui.”

Bussilipusta tuli noin 20 euron lisäkulut, ja matka-aika piteni pari tuntia.

”Pohdin ennen lähtöä pitkään, olisinko lähtenyt Kuopioon omalla autolla. Sehän olisi ollut nyt jälkeenpäin ajatellen järkevin vaihtoehto.”