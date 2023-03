Vuoroja on myyty loppuun – Näin lakko on näkynyt pitkän matkan busseissa

Pirkanmaalta Helsinkiin työmatkaansa taittavat turvautuivat kimppakyyteihin ja bussiyhteyksiin, kun junalakko katkaisi raideliikenteen Tampereen ja Helsingin välillä.

Junaliikenne pysähtyi sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, mikä on vaikuttanut monen työmatkalaisen aamuun. Syynä junaliikenteen pysähtymiseen on keskiyöllä alkanut veturinkuljettajien lakko, johon ei sunnuntaina löydetty sopua.

Tamperelainen Suvi Tanner lähti aamulla kello 6.30 lähtevällä Onnibusilla Helsinkiin. Tanner työskentelee sisältöjohtajana mediakonserni Schibstedillä.

”Uusi ihminen aloittaa tänään tiimissäni ja sen takia ajattelin, että on pakko mennä livenä”, Tanner sanoo.

Normaalisti hänellä on mahdollisuus työskennellä myös etäyhteyksin. Tanner harkitsi matkan taittamista myös autolla. Hänellä on kuitenkin tapana tehdä matkalla töitä, minkä vuoksi linja-auto tuntui paremmalta vaihtoehdolta.

Matkahuollon matkustaja­liikennöitsijä­palvelujen johtajan Anu Pekurinen mukaan joitakin vuoroja on myyty loppuun maanantaiaamuna. Esimerkiksi Suvi Tannerin käyttämä Onnibus oli täynnä matkustajia.

”On ollut todellakin busseissa ruuhkaa, ja vuoroja on myyty myös loppuun tänä aamuna”, Pekurinen sanoo.

Pekurisella ei ole tietoa, moniko busseista on ollut myytynä loppuun. Tampere–Helsinki on yksi suosituimmista reiteistä, ja ruuhkaa on myös välillä Turku–Helsinki. Matkahuolto myy liikennöitsijäasiakkaidensa lippuja verkkosivuillaan ja mobiilisovelluksessa.

Lippuja on suositeltu ostamaan etukäteen, jotta voi varmistaa pääsyn haluamalleen vuorolle. Samalla liikennöitsijät pystyvät seuraamaan myyntiä ja lisäämään bussivuoroja tarvittaessa.

Väinö Paunu oy:n talous- ja hallintojohtaja Juha Mustonen kertoo, että Tampereen ja Helsingin välillä ajettaville vuoroille on lisätty autoja maanantai­aamuna, sillä niiden kysyntä on selkeästi kasvanut.

”Varmaan jossain kohdin voisi olla kysyntää kolmannellekin autolle”, Mustonen sanoo.

Pääasiallisesti pikavuoroliikenteen liput on Mustosen mukaan hankittu etukäteen Matkahuollon verkkokaupasta. Tampere–Helsinki-välin lisäksi Paunun liikenteessä seurataan Tampere–Turku-välin liikennemääriä.

Lempääläläinen Harri Länsipuro joutui heräämään aamulla aiemmin, koska matka Helsingin keskustaan oli taitettava junan sijaan henkilöautolla. Hän pääsi Helsinkiin maanantai­aamuna kollegan kyydissä.

”Normaaliin suhteutettuna reilusti tuntia aikaisemmin. Jos junalla menee Lempäälästä, olisin nyt vasta ollut parikymmentä minuuttia junassa. Nyt olen Keimolassa ja liikenne takkuaa”, Länsipuro kertoi noin kello 7.40.

Moottoritien molemmat kaistat olivat täynnä autoja, mutta Länsipuro sanoo, että kollegan mukaan myös tavallisina työaamuina Helsinkiä kohti mentäessä liikenne takkuaa ruuhkissa. Länsipuro itse kulkee työmatkat enimmäkseen junalla.

Länsipuro on töissä työ- ja elinkeinoministeriössä, joten matka jatkuu aivan Helsingin keskustaan saakka. Länsipuro ja hänen kollegansa aikoivat jättää auton etäämmälle parkkiin ja jatkaa metrolla keskustaan. Junalakon vuoksi liityntäparkit junanradan varressa eivät hyödytä, sillä myös lähijunaliikenne on pysähdyksissä pääkaupunkiseudulla.

Fintrafficin tieliikennekeskuksen mukaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä alkanut veturinkuljettajien lakko ei ole näkynyt liikennemäärissä Suomen maanteillä. Keskuksen mukaan aamun liikennemäärät ovat olleet samoissa lukemissa kuin tavanomaisena arkimaanantaina.

Torstaina Länsipurolla on edessään todennäköisesti bussikyyti, jos lakko jatkuu. Lippuja Länsipurolla ei vielä ole, koska lakko voi vielä loppua torstaihin mennessä.

”Jos bussilipun ostat, tuskin sitä palautetaan”, hän arvelee.

Aikataulut näyttivät maanantaiaamuna kutakuinkin normaaleilta Matkahuollon aikataulunäytöillä.

Rautatieyhtiö VR pyrkii palauttamaan junat takaisin liikenteeseen heti, kun veturinkuljettajien työriitaan on saatu sopu, yhtiön viestinnästä kerrotaan STT:lle.

Junavuoroissa voi kuitenkin olla joitain peruutuksia ja muutoksia seuraavan vuorokauden aikana sovun syntymisen jälkeen.

Veturinkuljettajien uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltiin viimeksi sunnuntaina mutta tuloksetta. Sen seurauksena veturinkuljettajat menivät lakkoon heti puolenyön jälkeen maanantaina.

Neuvottelujen jatkumisen tarkka ajankohta ei ole tiedossa, mutta valtakunnansovittelijan mukaan neuvotteluja on tarkoitus jatkaa alkuviikosta mahdollisimman pian.

VR on kertonut palauttavansa lakon ajalle ostettujen kauko- ja lähiliikenteen kertalippujen hinnan automaattisesti asiakkailleen noin viikon kuluessa. Jos liput haluaa itse muuttaa toiseen ajankohtaan, se onnistuu ilman muutosmaksua VR Matkalla -sovelluksessa tai soittamalla asiakaspalveluun.

VR sulkee junavuorot myynnistä pois päivä kerrallaan. Sunnuntaina perutaan maanantain junavuorot. Lakon jatkuessa junavuoroja poistetaan myynnistä päivä kerrallaan.

VR hyvittää myös sarjalippujen paikanvaraukset asiakkaille sekä pidentää kauko- ja lähiliikenteen kausilippujen voimassaoloaikaa lakkopäivien verran.