Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa ollut rekka on ajautunut tielle poikittain.

Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärvellä on tapahtunut henkilöauton ja elintarvikkeita kuljettaneen täysperävaunurekan kolari. Onnettomuuden vuoksi valtatie 27 on kokonaan poikki liikenteeltä ja onnettomuuspaikan ohi on käytössä kiertotie.

Oulun poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan STT:lle, että tilanne onnettomuuspaikalla on kesken ja onnettomuudesta tiedotetaan myöhemmin.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari kertoo STT:lle, että raivaustyöt onnettomuuspaikalla kestävät 1,5–2 tuntia, sillä onnettomuudessa ollut rekka on ajautunut tielle poikittain.

Hälytys onnettomuudesta tuli noin kello 1 yöllä. Poliisi tutkii onnettomuutta.