Pohjoisen rajaseuduilla viranomaiset tekevät päivittäistä yhteistyötä. Hätäpuheluita välitetään puolin ja toisin, jos puhelut yhdistyvät väärälle puolen rajaa.

Sauna oli tulessa Ruotsin puolella, ja palopaikalta soitettu hätäpuhelu ohjautui Suomen puolelle hätäkeskukseen. Dagens Nyheter kertoi maanantaina Pohjois-Ruotsissa Övertorneån kunnassa muutama vuosi sitten tapahtuneesta saunapalosta. Kun lähellä Suomen rajaa soitettu puhelu ohjautui Suomeen, hätäkeskuspäivystäjä otti yhteyttä kollegoihinsa Ruotsin puolella, jotta palopaikalle Luppion kylään saatiin apua.

Tapaus ei ole harvinainen, kertoo Suomen Hätäkeskuslaitoksen operatiivisen osaston johtaja Marko Nieminen.

”Nämä ovat ihan jokapäiväisiä. Oulun hätäkeskuksen väelle nämä ovat erityisen tuttua puuhaa jo pitemmältä ajalta.”

Niemisen mukaan nimenomaan Tornionjokilaaksossa asutusta on molemmin puolin rajaa. Puhelut saattavat tällöin ohjautua naapurimaan tukiaseman kautta hätäkeskukseen oman maan ulkopuolelle. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat sopineet menettelytavoista, miten näissä tilanteissa toimitaan.

Suomen Hätäkeskuslaitoksen operatiivisen osaston johtaja Marko Nieminen.

”Yhteistyötä on tehty niin kauan, kun matkapuhelimia on ollut. Meillä Oulun hätäkeskus ja Ruotsin puolella Luulajassa oleva SOS Alarmin keskus ovat keskeisessä roolissa, ne tekevät koko ajan yhteistyötä.”

SOS Alarm operoi hätänumeroon soitettuja puheluita Ruotsin puolella.

Niemisen mukaan ei ole tarpeellista yrittää välttää teknisesti naapurimaan verkkoon yhdistymistä.

”Jos pohjoisessa on huonot yhteydet, ja olet vaikka katvealueella, niin tärkeintä on, että se hätäpuhelu saadaan johonkin keskukseen.”

Raja-alueen poliisien yhteistoiminnasta kerrottiin Torniossa lokakuussa 2021.

Hätäpuhelun ohjautuessa toisesta maasta Suomen puolelle, se paikannetaan ja välitetään Ruotsin tai Norjan hätäkeskusviranomaiselle siten, että varmistetaan puhelun yhdistyminen.

”Jos sattuu käymään niin, että puhelu katkeaa, niin meillä on perustiedot ja Ruotsin tai Norjan päästä kyetään tekemään vastasoitto.”

Yhteistyökielenä on pääsääntöisesti englanti, mutta ruotsalaisten kanssa käytetään myös paljon ruotsia.

Nieminen kertoo, että Ruotsin kanssa yhteistyötä tehdään päivittäin ja Norjan kanssa viikoittain. Yhteistyö voi olla toisesta maista Suomeen ohjautuvien hätäpuheluiden lisäksi toiseen maahan liittyvien tehtävien avustamista Suomesta tai ulkomaiden yksiköillä voi olla tehtäviä Suomen puolella. Yhteistyö perustuu kansainvälisiin sopimuksiin.

Fakta Yhteistyö hätätilanteissa Oulun hätäkeskukseen tuli vuonna 2022 Ruotsin hätäkeskuksista 280 puhelua ja Norjasta 781.

Yksi tehtävä voi aiheuttaa lisäkyselyineen useita puheluita.

Muiden maiden hätäkeskuksista tulleita yhteydenottoja, joissa hätäilmoitus on siirretty Suomessa hätäkeskukseen käsiteltäväksi oli vuonna 2022 yhteensä 249.

Muista maista Suomeen yhdistyneisiin hätäpuheluihin liittyviä ilmoituksen siirtoja tehtiin viime vuonna 1 182. Mukana ovat siirrot Ahvenanmaan hätäkeskukseen.

Kielimuuri ei ole Niemisen mukaan ollut ongelma Suomen hätäkeskuksiin ohjautuneissa puheluissa. Hätäkeskuslaitoksella on käytössään tulkkauspalvelu, jonka kautta voidaan tarvittaessa saada apua vieraskielisten hätäpuheluiden käsittelyyn. Tulkkausta on tehty vuosien varrella noin 30 eri kielelle.

Jos Suomen hätäkeskuksiin tulee ruotsinkielinen hätäilmoitus, puhelu voidaan tarvittaessa siirtää ruotsinkieltä osaavalle hätäkeskuspäivystäjälle käsiteltäväksi mistä tahansa hätäkeskuksesta.

Entä sitten, jos suomalaisen hätäpuheluun vastataankin rajan takana, eikä soittajan kielitaito riitä? Oulun hätäkeskuksen päällikkö Jukka Alenius kertoo sähköpostitse, että Luulajan hätäkeskuksessa on ollut aiemmin yksittäisiä suomea taitavia henkilöitä, mutta tämän hetken tilanteesta ei ole tarkkaa tietoa. Joissain yksittäisissä tehtävissä suomenkielinen puhelu on yhdistetty Ruotsista tai Norjasta Oulun hätäkeskukseen, missä on avustettu mahdollisuuksien mukaan.

Norjaan annetaan Suomesta usein pelastustoimen apua, ja vastavuoroisesti Norja antaa Suomelle ensihoidon tehtäviin apua esimerkiksi lääkärihelikopterilla. Tornionjokilaaksossa Ruotsin ja Suomen yhteistyö on hyvin tiivistä.

”Joillakin kunnilla joen varressa voi olla yhteistä pelastustoimen kalustoa. Asemalta saatetaan mennä Suomen tai Ruotsin puolelle, siinä on vain silta välissä.”

Venäjän kanssa ei ole yhteistyötä kuukausikokeiluiden lisäksi. Niissä testataan, että yhteys hätäkeskusten välillä toimii.

Suomen hätäkeskuksiin tulee ilmoituksia nykyisin myös uusien autojen törmäysjärjestelmien kautta. Ecall-hätäpuhelujärjestelmän kautta otettiin viime vuonna Suomessa vastaan 3 320 ilmoitusta. Onnettomuustilanteessa järjestelmä käynnistää hätäpuhelun autosta hätäkeskukseen ja lähettää samalla tiedon onnettomuusauton sijainnista.

”Siitä tehdään normaali hätäilmoitus, jos autossa joku pystyy puhumaan. Jos ei, niin siihen hälytetään pelastuksen kanssa sovitun mallin mukainen vaste. Älylaitteiden automaattiset hälytykset lisääntyvät koko ajan”, Nieminen kertoo.

Hätäpuhelu on mahdollista aktivoida myös autossa olevasta SOS-painikkeesta, jonka kautta tulee aiheettomia hälytyksiä esimerkiksi lasten painettua hälytyksen päälle.

”Sieltä saatetaan heti perua hälytys, että tämä on vahinko.”

Virallisen Ecall-järjestelmän lisäksi ajoneuvovalmistajilla on vastaavia omia järjestelmiään. Näiden törmäysjärjestelmien aktivoitua puhelu voi yhdistyä autonvalmistajan omaan valvomoon, jollainen on esimerkiksi Saksassa Stuttgartissa. Valvomosta otetaan onnettomuustapauksissa yhteyttä Suomen hätäkeskuslaitoksen kansainväliseen yhteyspistenumeroon, johon vastataan johtokeskuksessa. Sieltä puhelu yhdistetään tarvittaessa asianomaiseen hätäkeskukseen käsittelyyn.