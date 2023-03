Hoitajamitoitus kiristyy ensi viikolla – Haku­kone näyttää, miten hallituksen hanke on missäkin toteutunut

Sanna Marinin hallitus päätti hoitajamitoituksesta, sen tavoitteen toteuttamiseen on aikaa vielä runsas puoli vuotta.

Enää on runsas viikko aikaa huhtikuun ensimmäiseen päivään, jona Sanna Marinin (sd) hallituksen yksi laajimmista päätöksistä piti olla lunastettu ja täytetty.

Alun perin vanhusten ympärivuotisen hoivan hoitajamitoituksen oli määrä olla ensi lauantaina jokaisessa suomalaisessa hoivakodissa 0,7. Mitoitus määrää sen, kuinka monta työntekijää pitää olla asukasta kohden.

Lain tavoite osoittautui hoitajapulan takia liian kovaksi, ja sitä jouduttiin viime syksynä lykkäämään. Mitoitus kiristyy huhtikuun alusta nykyisestä 0,6:sta 0,65:een. Ensi joulukuussa mitoitus tiukkenee 0,7:ään.

Hoitajamitoitus oli edellisten eduskuntavaalien 2019 alla yksi pääteemoista, koska tuolloin hoivakodeista paljastui suuria epäkohtia. Lain ajoi läpi Sdp:n perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Sitä lykkäsi Kiurua sijaistanut perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd), vaikka perhevapaalla ollut Kiuru vastustikin tiukasti lykkäämistä.

Viikko ennen lain alkuperäistä voimaantulopäivää ja vaaleja on hyvä hetki katsoa, mihin kuntien ja yksityisten palveluntuottajien hoivakodit ovat vaikeassa rekrytointitilanteessa yltäneet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) marraskuussa keräämien tietojen mukaan kolmannes hoivakodeista yltää nyt 0,7 mitoitukseen.

THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa toteaa, että lain mukaan muitakin ammattiryhmiä kuin hoitajia voidaan lukea mitoitukseen, mutta näiden toimenkuvissa on vielä vaihtelua.

”Esimerkiksi hoiva-avustajat tekevät yksityisissä hoivakodeissa enemmän välitöntä hoitotyötä kuin julkisen puolen hoivakodeissa, Kehusmaa sanoo.

Tästä hausta voit katsoa kunnittain, millainen hoitajamitoitus kunnan alueella olevissa hoivakodeissa toteutui viime vuoden marraskuussa.

Helsingissä tilanne hoivakodeissa on maan paras, sillä 49 prosenttia yksiköistä täytti jo tulevan vähimmäismitoituksen 0,7. Pohjois-Karjala jää kauimmas tavoitteesta, koska siellä 0,6-mitoitukseen ylsi vain 8 prosenttia hoivakodeista.

”Henkilöstön hankala saatavuus on varmasti saanut yksiköt aloittamaan rekrytoinnit hyvissä ajoin. Esimerkiksi Helsingissä, missä lähihoitajien saatavuus on erityisen heikkoa, jo lähes puolet yksiköistä on palkannut tarvittavan henkilöstön”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa tiedotteessa.

Katso tästä, kuinka hoitajamitoitus toteutuu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.