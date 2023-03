Arvorakennus on ollut vuosia tyhjillään – Nyt Rova­niemen kaupunki harkitsee 30 miljoonan perus­korjausta

Rovaniemellä punnitaan kaupungintalon korjaamista 30 miljoonalla eurolla. Ainoa vaihtoehto, joka ratkaisisi sisäilmaongelmat, sanoo tilajaoston puheenjohtaja Päivi Alaoja.

Rovaniemen kaupungintalo on ollut sisäilmaongelmien vuoksi tyhjillään vuodesta 2019.

Rovaniemen kaupungin tilajaosto puoltaa kaupungintalon 30 miljoonan euron peruskorjausta. Vuonna 1988 valmistunut arvorakennus on Alvar Aallon arkkitehtitoimiston suunnittelema.

Talo on ollut tyhjillään sisäilmaongelmien takia vuodesta 2019. Korjaamista on suunniteltu jo siitä asti.

Tilajaosto esitti keskiviikkona kaupunginhallitukselle, että kaupungintalo korjattaisiin vuosina 2024–2026. Kustannuslaskelma on suuntaa-antava.

Tilajaosto esitti kolme vaihtoehtoa: nykytilan säilyttäminen, pintaremontti tai 30 miljoonan remontti, joka sisältää ilmanvaihto-​,​ jäähdytys-​ ja lämmitysjärjestelmän uusimisen.

Näistä jaosto pääty viimeisimpään sillä perusteella, että vaihtoehdolla saavutetaan pisin rakennuksen käyttöelinkaari. Lisäksi vaihtoehto on varmin tapa korjata sisäilmaongelmat.

Ensimmäinen vaihtoehto ei ollut oikeastaan vaihtoehto ollenkaan, kertoo tilajaoston puheenjohtaja Päivi Alaoja (kok).

”Kaupungintalo on hieno kokonaisuus, eikä sen jättäminen silleensä ja kaupungin työntekijöiden jatkaminen vuokratiloissa ole ollut alunperinkään valtuuston tahtotila”, Alaoja sanoo.

Kolmas vaihtoehto on hänen mukaansa ainoa, joka ratkaisee rakennuksen sisäilmaongelmat. Rakennuksen sisäilmaongelmista on tehty vuosien aikana lukuisia tutkimuksia, mutta merkittäviä ongelmia ei ole Alaojan mukaan löytynyt. Yksi ongelma on kuitenkin selvä: vanhan ilmanvaihtotekniikan tuottama kuitupöly.

”Kun remontti on ohi, rakennuksen pitäisi lähes vastata alkuperäistä. Yksityiskohdat on mietitty tarkkaan Alvar Aalto -säätiön kanssa”, Alaoja sanoo.

Lisäksi osana remonttia uusitaan ikkunat, korjataan perusmuuri ja työhuoneita muutetaan nykytarpeeseen muun muassa väliseiniä siirtämällä. Alaojan mukaan työhuonetarvetta on selvitetty työntekijöiden kanssa ja tarpeen on arvioitu putoavan noin viidenneksen.

Toisaalta remontoituihin tiloihin muuttavat myös kaupungin työllisyyspalvelut.

Tarvetta on etenkin yksittäisille rauhallisille työhuoneille. Lisäksi mieluiten etänä työskenteleville tekeville luodaan yhteishuone lähityötä varten.

Lopullisen päätöksen korjauksen laajuudesta tekee kaupunginvaltuusto. Tähän mennessä kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kymmenen miljoonan euron budjetin, joten uusi esitys menee kaupunginhallituksen kautta valtuustolle.

Alaoja arvioi, että esitys mennee sellaisenaan valtuustolle. Tilajaosto oli hänen mukaansa asiasta hyvin yksimielinen.

”Oma veikkaukseni on, että tämä menee myös valtuustossa läpi.”