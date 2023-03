Tällaista on Venäjän häirintä Itämerellä: Puolustusvoimat ei usko vahinkoihin

Puolustusvoimat säätelee tarvittaessa valmiuttaan lähettää lentokoneita tai aluksia tunnistamaan kutsumattomia vieraita. Kommunikointi itänaapurin kanssa ei ole aina sujuvaa.

Gps-häirintää, alueloukkauksia ja laserilla sokaisemista. Puolustusvoimat havaitsee poikkeavaa toimintaa Suomen merialueilla ja ilmatilassa aika ajoin. Nykytekniikka on niin pitkälle kehittynyttä, että osaa poikkeavasta toiminnasta voidaan pitää tahallisena, kertoo Puolustusvoimien pääesikunnassa operatiivisen osaston apulais­osasto­päällikkönä toimiva eversti Markku Viitasaari.

”Nykypäivän sotalaivojen ja ilma-alusten navigointijärjestelmät ovat niin tarkkoja, että alueloukkauksia ei tapahdu vahingossa.”

Kun Suomen raja ylitetään laivalla tai lentokoneella, Viitasaaren mukaan kyse on yleensä huolimattomuudesta tai välinpitämättömyydestä.

”Ne saattavat leikata jonkun valtakunnan rajalinjassa olevan mutkan tai kulman vaivautumatta kiertämään sitä. Mutta se tutkitaan aina alueloukkauksena.”

Tyypillinen ilmatilaloukkaus heinäkuulta 2020. Venäläiset hävittäjät kävivät minuutin Suomen ilmatilassa.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana tapahtuneet alueloukkaukset on Viitasaaren mukaan tulkittu kaikki huolimattomuudeksi. Puolustusvoimien valvontatiedoista selviää, että vuosina 2014–2022 alueloukkauksia tai epäiltyjä alueloukkauksia oli 39. Näistä 17:n aiheuttajana oli venäläinen lentokone tai laiva.

Viime vuonna epäiltyjä alueloukkauksia oli valvontatietojen mukaan seitsemän, joista kolmen aiheuttajana olivat venäläiset ilma-alukset.

Valtaosa muiden maiden epäillyistä loukkauksista ovat Viitasaaren mukaan Suomen ja kumppanimaan yhteiseen harjoitustoimintaan liittyviä erehdyksiä, joista ei ole jatkettu tutkintaa. Näiden lisäksi viime vuonna Tukholman lennonjohto ohjasi hetkellisesti yhdysvaltalaiskoneen Suomen ilmatilaan väistääkseen ruuhkaa Tukholman lähi-ilmatilassa. Viime vuoden tilastoon päätyi myös norjalaisten varusmiesten eksyminen Suomen puolelle Lapissa.

Venäläisen An-72-tyyppisen kuljetuskoneen epäiltiin elokuussa 2014 loukanneen Suomen ilmatilaa neljän minuutin ajan. Tapaus oli kolmas viikon kuluessa. Puolustusvoimat julkaisi tunnistuskuvan, joka on otettu Suomen ilmatilassa.

Yleisin häirinnän muoto ovat gps-häiriöt. Vuonna 2022 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ilmoitettiin Suomessa ilma-alusten lennonaikaisia gps-signaalin katkeamisia tai signaalin heikentymistä 65 kappaletta.

Gps-häiriöt voivat aiheuttaa katkoksia paikannukseen ja sijainti voi heitellä. Vuoden 2022 maaliskuussa HS uutisoi laajoista gps-häiriöistä käytännössä koko Suomen Itärajalla.

Häiriöiden takia esimerkiksi liettulaisen Transavibaltikan kone ei päässyt kolmeen päivään lentämään Tallinnasta Savonlinnaan. Syynä oli kadonnut gps-signaali. Finnairin lentokoneet havaitsivat gps-häiriöitä myös Venäjän Kaliningradin lähettyvillä. Osa Finnairin Aasian-lennoista ja suurin osa Euroopan lennoista kulkee Kaliningradin ohitse.

Myös esimerkiksi Kuopion hätäkeskukseen tulleita puheluita paikantui vääriin paikkoihin.

Helmikuun alussa 2023 keskusrikospoliisi kertoi keskeyttäneensä näitä häirintätapauksia koskevat esitutkinnat. Epäiltyjen rikosten tekijöistä ei saatu selvyyttä.

Fakta Gps-häiriöt Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille Suomessa ilmoitetetut ilma-alusten lennonaikaisen gps-signaalin katkeamiset tai signaalin heikentymiset. 65 ilmoitusta vuonna 2022. 8 ilmoitusta vuonna 2021 27 ilmoitusta vuonna 2020. 9 ilmoitusta vuosina 2017–2019 yhteensä. Lähde: Traficom

Traficomin viestinnästä kerrotaan HS:lle sähköpostitse, että häiriön ollessa päällä gps-häiriölähteen suunta ja sijainti pyritään selvittämään mittauksin. Jälkikäteen häiriön syyn selvittäminen on vaikeaa.

Puolustusvoimien Viitasaaren mukaan gps-häirintä on aina tahallista, koska siinä lähetetään voimakasta häiriösignaalia gps-signaalin taajuusalueella.

”Se on aivan tahallista, mutta ketä vastaan se on suunnattu, se on aina tulkintakysymys.”

Iso osa Suomen raja-alueiden gps-häiriöistä johtuu Viitasaaren mukaan Venäjän omasuojahäirinnästä. Sillä Venäjä pyrkii häiritsemään signaalia sotilaskohteidensa lähellä, jolloin muun muassa dronen tai aseiden kohdentaminen kohteeseen vaikeutuu.

”Eihän se tee asiasta yhtään vähemmän tuomittavaa, kun se on ihan yhtä vaarallista siviili-ilmailulle ja muulle siviilitoiminnalle, joilla ei ole varmennettuja järjestelmiä.”

Viitasaaren mukaan suojattavia kohteita on mahdotonta tunnistaa tarkasti. Siviili-ilmailun ilmoitusten mukaan häirintää on havaittu Kuolan alueella ja erityisesti Venäjän Pohjoisen Laivaston tukikohtien suunnassa. Myös venäläisissä sota-aluksissa on havaittu gps-häirintäjärjestelmiä.

”Niiden toiminnasta meillä ei tosin ole havaintoja, vaan tiedot perustuvat alusten antennirakenteista julkaistuihin kuviin.”

Viitasaaren mukaan parin viime vuoden aikaan on havaittu myös Venäjän puolelta selkeästi Suomen puolelle kohdistuvaa gps-häirintää. Venäjän motiiveja on hänen mukaansa vaikea arvioida.

”Selkeitä motiiveja ei voida tunnistaa, koska Puolustusvoimien järjestelmät on varmistettu niin, että ne eivät ole gps-riippuvaisia. Se on ehkä pikemminkin voimanosoitusta, että tällaiseen on kyky.”

Viitasaaren mukaan poikkeava toiminta tai häirintätapaukset eivät ole oleellisesti lisääntyneet viime aikoina. Uhkaavia tilanteita ei ole viime vuosina hänen mukaansa koettu Suomen aluevesillä tai ilmatilassa. Puolustusvoimat valvoo merialuetta ja ilmatilaa, maaraja on Rajavartiolaitoksen valvottavana. Valtakunnanrajan rikkomukset tutkii Rajavartiolaitos, joka voi tehdä yhteistyötä Puolustusvoimien ja keskusrikospoliisin kanssa.

Rajavartiolaitoksen esikunnan komentaja Kimmo Ahvonen kertoo sähköpostitse, että tänä vuonna Rajavartiolaitoksen tutkintaan ei ole tullut yhtään epäiltyä alueloukkausta. Rajavartiolaitos päättää esitutkinnassa, onko kyse alueloukkauksesta vai ei.

Ahvosen mukaan esitutkinnassa on käytännössä mahdotonta tavoittaa vieraan valtion ilma-aluksen päällikköä tai laivan kapteenia kuulusteltavaksi.

”Tästä johtuen tapahtumien vaikuttimien tai motivointien arvioiminen on hyvin vaikeaa.”

Alueloukkauksiin liittyvät esitutkinnat lopetetaan pääosin syyttäjän tekemään esitutkinnan rajoittamispäätökseen.

Venäläiset Il-22 ja Su-27-koneet Suomenlahden kansainvälisessä ilmatilassa kesäkuussa 2017, jolloin Ilmavoimien mukaan oli ollut poikkeuksellisen vilkasta sotilasilma-alusten lentotoimintaa.

Joitakin kertoja vuodessa suomalainen lentokone tai laiva joutuu venäläisten lasermittauksen kohteeksi. Laserilla mitataan kohteen etäisyyttä.

”Jos tunnistustehtävällä olevaa konetta kohti tulee sokaiseva laser, niin voi olla ihan fyysisen vammautumisen vaara. Se ei ole epätavallista tai rikollista, mutta sitä pidetään epäammattimaisena”, Puolustusvoimien Viitasaari kertoo.

Tilanteet ovat yleensä niin nopeita, että lasermittajaan ei ehditä ottaa yhteyttä ennen kuin tilanne on jo ohi.

”Totta kai jokainen, joka käyttää laseretäisyysmittaria, tietää että jos heillä on käytössä sokaiseva laser, niin on riski että joku voi sokaistua.”

Jos tapaukset ovat jatkuvia, tapauksista otetaan jälkikäteen yhteyttä sokaisijatahoon, vaikka toimintaa ei rikolliseksi luokitellakaan.

”Siitä en osaa sanoa, miten onnistuneesti niihin saadaan yhteyttä. Yleisesti ottaen venäläiset, sen enempää lentokoneet kuin laivatkaan, eivät kauhean aktiivisesti kommunikoi kansainvälisillä vesillä ja ilmatilassa.”

Puolustusvoimat säätelee tarvittaessa valmiuttaan lähettää lentokoneita tai aluksia tunnistamaan vieraiden valtioiden aluksia tai koneita. Viitasaaren mukaan Puolustusvoimat ei varaudu tällä hetkellä mitenkään erityisesti häirintään tai alueloukkauksiin.

”Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista indikaatiota, että tällaiseen pitäisi ryhtyä. Aluevalvonta on normaalioloissakin varsin kattava ja kykenemme tunnistamaan kaikki alukset ja lentokoneet, joista ei saada muuten tunnistetietoja.”