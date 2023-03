STT:n järjestöltä saamalla videokoosteella näkyy, kuinka koiria laitetaan ahtaisiin käytävä­muodostelmiin, joissa niitä on odottamassa elävä kettu.

Luolametsästyskoiria testataan Suomessa kyseenalaisissa olosuhteissa, joissa voi aiheutua vammoja sekä koirille että kokeissa käytetyille ketuille. Asia käy ilmi STT:n Oikeutta eläimille -järjestöltä (OE) saamasta videokoosteesta.

Kokeissa koiria laitetaan ahtaisiin käytävämuodostelmiin, joissa niitä on odottamassa elävä kettu. Koirien ja kettujen välillä syntyy taistelutilanteita, vaikka se on kielletty Kennelliiton säännöissä.

Järjestön mukaan videot on kuvattu salaa luolakoirien taipumuskokeissa Vihdissä ja Mynämäessä syksyllä 2022. Mynämäen kokeen järjestäjänä on ollut Turun Seudun Mäyräkoirakerho, Vihdissä Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ja Suomen Kettuterrierit.

Suomen Kettuterrierit on Kennelliiton rotuyhdistys. Molemmat mäyräkoirayhdistykset taas ovat jäseninä Suomen Mäyräkoiraliitossa, joka on Kennelliiton rotuyhdistys.

Videolla on Mynämäen kokeesta tilanteita, joissa koira ja kettu ovat joutuneet kontaktiin toistensa kanssa. Kamerat eivät kuvaa luolastoon sisälle, mutta esimerkiksi kun koira vedetään ulos, näkyy, kuinka se on kiinni ketussa. Videolla kuuluvista keskusteluista käy ilmi, että ihmiset ovat tietoisia tappelutilanteista. Puhutaan, kuinka koira saa hammasta tai todetaan koiran saamat vammat.

Vihdin kokeesta kuvatulla videolla kohtaamisia ei näy, mutta luolaan työnnetty koira huutaa niin, että videon ääni särkyy. Videokooste on kokonaisuudessaan nähtävillä Oikeutta eläimille -järjestön sivuilla.

STT näytti videon alan asiantuntijoille. Heidän mukaansa tilanteissa saatetaan rikkoa lakia.

”Minun näkökulmastani useammassa kohdassa on syytä epäillä, että eläinsuojelu­säännöksiä on rikottu”, sanoo SEY Suomen eläinsuojelu -järjestön poliisitaustainen erityisasiantuntija Toni Lahtinen.

Kohtaamistilanteita voi verrata koiratappeluihin. Eläintenkouluttaja ja eläinlääkäri Anna-Mari Olbricht sanoo videon nähtyään:

”Onhan se eläintappelu, jos eläimet ottavat yhteen. Ja kyllähän niitä yhteenottoja oli videoilla useita”, hän sanoo.

”Olen sitä mieltä, että tämä ei ole enää tämän päivän harrastus, eikä se saisi olla koemuoto.”

Olbricht on jäsenenä Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa, joka käsittelee muun muassa luolakoiraharrastamista.

Suomen Mäyräkoiraliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Mäkelä pitää mahdollisena, että videoilla näkyvissä tilanteissa saatetaan rikkoa lakia.

”Ilman muuta, jos siinä on nimenomaan näin tapahtunut, että ketulle on aiheutunut kipua, sehän on selvä”, Mäkelä sanoo nähtyään videot.

Mäyräkoiraliitto aikoo selvittää tapahtumia. Mäkelä korostaa, että liitto tuomitsee kaiken toiminnan, missä eläimille aiheutetaan eläinsuojelulain vastaista kipua.

Järjestäjät suostuivat kommentoimaan videon tapahtumia vain sähköpostitse. Turun Seudun Mäyräkoirakerho myöntää, että Mynämäen kokeessa koira ja kettu pääsivät kohtaamaan sääntöjen vastaisesti.

”Pahoittelemme tapahtunutta, valitettavasti ylituomari ei täysin pystynyt Mynämäen kokeessa estämään kontaktia koiran ja ketun välillä.”

Vihdin kokeen kohdalla videoissa ei näy kohtaamisia eikä sellaisista keskustella. Järjestäjät sanovat, etteivät kettu ja koira päässeet kokeessa toisiinsa kiinni. Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ja Suomen Kettuterrierit vastasivat pitävänsä koiran ääntelyä videolla normaalina ja että se niiden mielestä viittaa innokkuuteen.

Oikeutta eläimille -järjestö on tehnyt videoiden tapahtumista tutkintapyynnön poliisille.

”Pyydämme poliisia tutkimaan, onko tapauksissa aiheutettu eläimille tarpeetonta kärsimystä sekä kettujen että koirien osalta. Lisäksi pyydämme tutkimaan eläinlääkärin ja tapahtuman järjestäjän vastuuta sekä kettujen pitopaikkojen lainmukaisuutta”, järjestön viestintävastaava Kristo Muurimaa kertoo STT:lle.