Talvinen sää jatkuu myös maan eteläosissa. Alkuviikosta tupruttaa useita senttejä lunta, ja loppuviikosta pakkanen voi kiristyä jopa 10–15 asteeseen.

Alkuviikosta luvassa on sakeita lumisateita eri puolella maata.

Hiihtosäät jatkuvat Etelä-Suomea myöten ainakin viikon, ennustaa Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko.

Maanantaina maan eteläosissa lunta tupruttaa ennusteiden mukaan jopa 10–15 senttiä. Iltaa kohden lumisateet etenevät hitaasti Satakuntaan, Keski-Suomeen ja Etelä-Savoon.

Lapissa sää on selkeä ja aurinkoinen, mutta etenkin yöllä kylmä. Yöpakkasta on jopa 20–30 astetta.

Maan etelä- ja keskiosissa ajokeli on huono.

Näyttää siltä, että lumen ystäville on luvassa lisää herkkua tiistaina. Forecan ennusteiden mukaan tiistain vastaisena yönä heikkenevät sateet sakeutuvat uudelleen iltaa kohden.

Sakeita lumisateita on luvassa etenkin maan keskivaiheilla ja idässä. Kertymät ovat monin paikoin 5–15 senttimetriä. Eteläosissa sateet jäävät vähäisiksi.

Keskiviikkona sää on maan etelä- ja länsiosissa poutainen. Muualla Suomessa on luvassa yksittäisiin pieniin matalapaineisiin liittyviä lumisateita. Niiden tarkkaa paikkaa on kuitenkin Alangon mukaan hankala ennustaa.

Torstaina etelän ja pohjoisen säässä tapahtuu vaihdos päittäin. Torstaiksi Lappiin on ennustettu vähintään kymmenen senttimetrin lumikertymiä. Etelässä sää jatkuu poutaisena.

Pakkassään ansiosta lumi säilyy maastossa helposti ainakin viikon loppuun.

”Etelä-rannikolla lämpötila kohoaa ajoittain nollan tuntumaan ja toki maanteiden asvalttipinnalta lumi muuttuu loskaksi, mutta maastossa lumi pysyy.”

Loppuviikosta pakkanen jopa kiristyy.

”Kuun vaihteeseen on Etelä-Suomea myöten luvattu noin 10–15 asteen pakkasia, jos sää oikein selkeytyy.”