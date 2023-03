Asikkalan taksisurmaa käsitellään kokonaan suljetuin ovin. Syytteen mukaan mies kuristi naisen.

Asikkalan taksi­surmajutun käsittely alkoi suljetuin ovin Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa maanantaina aamulla. Samalla julki tulleesta haaste­hakemuksesta ilmenee, että syytetty nuori mies kuristi naistaksin­kuljettajan kuoliaaksi ja tätä ennen raiskasi hänet.

Miehellä oli keittiöveitsi ja erehdyttävästi ampuma-aseelta näyttävä pistoolimallinen kuula-ase, jotka hän haki matkan aikana kotoaan.

Syytteen mukaan asunnoltaan hän pyysi naisen ajamaan Salonsaareen, jossa sorakuopalla hän löi naista jollain päähän ja raiskasi.

Raiskaus on syytteen mukaan tehty erityisen raa´alla ja julmalla tavalla, koska mies käytti siinä voimakasta väkivaltaa, kuristi naista ja itse teko kesti pitkään.

Taksinkuljettajan puolustautumis­mahdollisuudet olivat syytteen mukaan työtehtävän vuoksi olleet rajoittuneet ja mies teki naisen puolustus­kyvyttömäksi.

Teon aikana mies kuristi naisen kuoliaaksi, mistä tuli syyte taposta. Syyttäjä vaatii hänelle 12–13 vuoden rangaistusta.

Asiassa esitetään mittava todistelu, jossa muun muassa kuullaan miehen hätäkeskukseen soittama yli kymmen­minuuttinen puhelu ja nähdään valvonta­kameratallenne, jossa mies nousee taksiin Lahden torilla.

Oikeudessa kuullaan todistajaa, jolla on kuulohavainto tilanteesta. Todisteena on myös syytetyn miehen matkapuhelimen terveys­sovelluksen tiedot, joista ilmenee miehen liikkuminen tekopaikalla. Sukupuoli­yhteydestä puolestaan kertoo dna-tutkimus. Todistelun kuvaliitteenä on myös paikalta löytynyt kondomi ja sen kääre.

Poliisi teki tilanteesta poliisiasemalla nuken avulla rekonstruktion, josta videoidulla tallenteella mies kertoo käyttämästään väkivallasta.

Rikosnimike lieveni syyteharkinnassa. Poliisi tutki tapausta murhana ja törkeänä raiskauksena, mutta syyttäjä nosti syytteet taposta ja törkeästä raiskauksesta.

Taksinkuljettajana itsekin aiemmin työskennelleen miehen epäillään tappaneen 20-vuotiaan naistaksinkuljettajan elokuun 20. päivänä.

Elokuussa julki tulleista esitutkinta­tiedoista ilmeni, että työvuorossa ollut nainen otti miehen kyytiinsä Lahden keskustassa. Sieltä matka jatkui mukaan Asikkalaan, mutta auton taksamittari ei ollut päällä.

Uutinen täydentyy.