Yhteinen asehankinta lähivuosina Ruotsin kanssa mahdollistaa halvemman hinnan ja huoltovarmuuden.

Sakon kuvissa on kaksi erilaista rynnäkkökivääriä kaliipereissa 7.62x51 ja 5.56x45 sekä tarkkuuskivääri Sako TRG M10.

Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien yhteinen asehankinta eteni ison harppauksen maanantaina, kun asiaa koskeva puitesopimus allekirjoitettiin asevalmistaja Sakon tehtaalla Riihimäellä.

Sopimus tarkoittaa nyt sitä, että Suomessa ja Ruotsissa saattaa olla lähivuosina käytössä täysin samanlaiset käsiaseet eli rynnäkkökiväärit ja tarkkuuskiväärit.

Ruotsi sopi jo nyt isosta asekaupasta, Suomi huomattavasti pienemmästä erästä rynnäkkökivääreitä, joilla on niilläkin vielä edessään pitkät kenttätestit.

Suomen erän arvo on 700 000 euroa, kun taas Ruotsi teki kerralla sopimuksen 78 miljoonan euron asekaupoista. Sakon tiedotteenkin mukaan Ruotsin ostamien käsiaseiden määrä on huomattava, ja kyse siis on vasta ensimmäisestä erästä.

Puitesopimus ulottuu optiokausineen peräti vuoteen 2053 saakka.

Suomen Puolustusvoimien mukaan tulevalla käsiaseperheellä valmistaudutaan korvaamaan Puolustusvoimien nykyiset rynnäkkökiväärit, itselataavat tarkkuuskiväärit ja raskaat tarkkuuskiväärit. Niistä Puolustusvoimat valmistautuu luopumaan vaiheittain vuosien kuluessa.

Jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä kertoo, että yhteishankinnoilla Ruotsin kanssa voidaan myöhemmin saada kustannushyötyä ja parantaa aseisiin liittyvää huoltovarmuutta.

Suomi siis tilasi toistaiseksi vasta koesarjan, johon kuuluu kahden eri kaliiperin rynnäkkökivääreitä sekä tarkkuuskivääreitä.

”Tämä on asteittainen ja vaiheittainen prosessi, jossa edetään pykälä pykälältä. Meillä ensimmäinen vaihe on testiaseiden hankinta. Aikanaan sitten päätetään hankintamääristä ja nykyisten aseiden korvaamisesta”, Skyttä sanoo.

Aikataulu on väljä ja edessä on päätös siitäkin, minkä kaliiperin Suomi valitsee: pysytäänkö vanhassa ja tutussa eli 7.62:ssa vai siirrytäänkö Natonkin käyttämään kaliiperiin 5.56.

Kiirettä Suomella ei siis Skytän mukaan ole eikä nykyinen kalusto eli RK62-mallit vielä hetkeen käsiin vanhene. Testisarjan aseissa tutkitaan muun muassa sopivinta piipun pituutta, toimivuutta, ampumatarviketta, käytettävyyttä ja lisälaitteiden kiinnitysmahdollisuuksia.

Ruotsin puolustusmateriaalivirasto hankki nyt rynnäkkökiväärit kaliiperissa 5.56x45 ja 7.62x51 sekä kahden eri kaliiperin tarkka-ampujan kiväärit.

Niillä korvataan käytössä olevat rynnäkkökiväärit AK4 ja AK5 sekä tarkkuuskivääri Psg90. Ne ovat osin peräisin jo 60-luvulta, joten Ruotsilla on ollut tarve niiden uusimiseen.

Tarkkuuskivääri otetaan Ruotsissa käyttöön jo ensi vuonna, uusi 5.56 kaliiperin rynnäkkökivääri otetaan käyttöön vuonna 2025.