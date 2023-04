Tulli puuttuu sosiaalisessa mediassa käytävään nuuskakauppaan, mutta keinot ovat rajalliset, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Nuuskan myynti ja välittäminen Suomessa on laitonta, mutta sosiaalisessa mediassa nuuskaa kaupataan avoimesti. Esimerkiksi Facebookissa toimii nuuskakaupan ympärille luotuja ryhmiä.

Miten se on mahdollista?

Sosiaalisen median nuuskakauppaan kyllä puututaan, Tullista kerrotaan. Ilmiö on kuitenkin mutkikas, ja siihen liittyy monia ongelmia.

Runsas vuosi sitten korkein oikeus antoi tuomion, jonka uumoiltiin vaikuttavan myös nuuskakauppaan sosiaalisessa mediassa.

Korkein oikeus tuomitsi Tor-verkossa toimineen Sipulikanava-keskustelupalstan ylläpitäjän yli viideksi vuodeksi vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta. Ylläpitäjä ei itse osallistunut huumeiden kauppaan tai levittämiseen mutta tiesi siitä.

Tullissa on selvitelty korkeimman oikeuden tuomion vaikutuksia nuuskakauppaan, mutta mitään mullistavaa ei ole tapahtunut. Yleensä Tulli tutkii nuuskan välitykseen ja myyntiin liittyvät rikosepäilyt, koska kyse on maahan tuodusta tavarasta.

”Olemme olleet yhteydessä somealustojen ylläpitäjiin, ja ylläpitäjät ovat sulkeneet siellä olevia kauppapaikkoja”, kertoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Hän ei halua nimetä yksittäisiä nuuskaan liittyviä sosiaalisen median alustoja, sillä niitä on monia.

”Korkeimman oikeuden päätös koskee huumausaineita, joilla on yleiskielto. Tässä puhutaan muuntyyppisistä tavaroista ja toisentyyppisestä tilanteesta.”

” ”Jos siellä myytäisiin huumaus­aineita, he varmasti puuttuisivat siihen.”

Sinkkosen mukaan asiaa on selvitelty ja sosiaalisen median alustojen kanssa on käyty keskusteluja.

”He ovat lähteneet poistamaan nuuskan kauppapaikkoja, kun heidän kanssaan on keskusteltu.”

Oma-aloitteinen puuttuminen ei kuitenkaan ole ollut kovinkaan tarmokasta, Sinkkonen kertoo.

”Kyllä siellä on reagoitu, kun olemme olleet yhteydessä ja sanoneet näistä, mutta eivät he itse näe siihen vaivaa. Jos siellä myytäisiin huumausaineita, he varmasti puuttuisivat siihen, koska siitä on olemassa mahdollinen sanktio.”

Sinkkosen mukaan tilanne onkin se, että kauppapaikkoja suljetaan mutta uusia tulee tilalle.

Valvontajohtajan mukaan Tullilta puuttuu myös tehokkaita keinoja paljastaa ja tutkia nuuskan välitystä ja myyntiä.

Nuuskaan liittyvät rikosnimikkeet ovat yleensä salakuljetus ja laittomaan tuontitavaraan ryhtyminen, mutta niiden törkeät tekomuodot puuttuvat lainsäädännöstä. Törkeä tekomuoto mahdollistaisi Tullille joidenkin pakkokeinojen käytön, mikä tehostaisi tutkintaa.

”Nuuskan osalta voi todeta, että lainsäädäntö vaatii kehittämistä”, Sinkkonen sanoo.

”Jos valvontaan ja esitutkintaan haluttaisiin kiinnittää huomiota, lainsäädäntöön pitäisi ehdottomasti saada törkeät tekomuodot, että voitaisiin tehokkaammin paljastaa nuuskan salakuljetus- ja välitystapauksia.”

Hannu Sinkkonen on Tullin valvontajohtaja.

Nuuskan myynti on kiellettyä kaikissa EU-maissa paitsi Ruotsissa. Aikuinen matkustaja saa tuoda nuuskaa omaan käyttöön Ruotsista Suomeen. Suurin sallittu määrä on kilo vuorokaudessa.

Suomessa nuuskan käyttö on lisääntynyt valtavasti vuoden 1995 jälkeen, jolloin Suomi liittyi Euroopan unioniin. Nuuska on suosittua etenkin nuorten miesten keskuudessa.

Viime vuonna matkustajat toivat Suomeen lähes 15 miljoonaa rasiaa nuuskaa, ilmeni viranomaisten teettämästä tutkimuksesta, joka perustui puhelinhaastatteluihin.

Valvontajohtaja Hannu Sinkkosen mukaan Tulli takavarikoi vuosittain tuhansia kiloja salakuljetettua nuuskaa: viime vuonna vähän alle 5 000 kiloa, toissa vuonna noin 9 000 kiloa.

Hän arvioi, että nuuskaa kuitenkin salakuljetetaan kymmeniätuhansia kiloja.

Sinkkonen huomauttaa, että suosion seurauksena nuuskasta on muodostunut Suomeen myös harmaan talouden ongelma.

Hänen mukaansa nuuskan ympärille on syntynyt rinnakkaistalous, jonka arvo pyörii kymmenissä miljoonissa euroissa.

”Se on koko yhteiskunnan kannalta todella huono asia.”

Sinkkosen mukaan on lopulta kyse siitä, halutaanko ongelma ratkaista.

”Jos yhteiskunta haluaa, että nuuskakauppaan puututaan, keinojen ja resurssien pitää olla kunnossa. Pidetäänkö hyväksyttävänä vai ei, että yhteiskunnassa on tällainen rinnakkais­talous? Sekin on päättäjien ratkaistava. Jos tätä ei hyväksytä, silloin järjestetään keinot puuttua tähänkin ongelmaan.”