Kiinteistöpalvelualan työriidan keskiössä on palkkataso. Pääluottamusmies Maija Kojon mukaan siivoojien palkka on niin huono, ettei se riitä aina edes arkisiin peruskuluihin.

Vaikka siivoojat tekevät täyttä työpäivää, työstä saatu palkka ei enää riitä kunnolla elämisen peruskuluihin.

Näin sanoo 30 vuotta siivousalalla työskennellyt siivooja Maija Kojo. Hän työskentelee L&T Siivouksessa Lappeenrannassa, ja toimii Palvelualojen ammattiliitto Pamin Itä- ja Pohjois-Suomen alueen pääluottamusmiehenä.

”Palkka on jäänyt niin jälkeen, ettei sillä enää elä. Täysipäiväisellä siivoojalla jää käteen noin 1 300 euroa kuukaudessa. Se on niin pieni summa, ettei sillä nykyisin elä, kun kaikki hinnat ovat nousseet”, Kojo sanoo.

Palkkaus on keskiössä kiinteistöpalvelualalla käynnissä olevassa työriidassa. Tiistaina valtakunnansovittelija antoi siitä kolmannen sovintoehdotuksen. Osapuolet antavat vastauksensa ehdotukseen keskiviikkona kello 11. Mikäli sopua ei synny, Palvelualojen ammattiliitto Pamin lakko alkaa torstaina ja kestää kolme vuorokautta.

Siivoojat ja kiinteistönhoitajat ovat olleet työriidan aikana lakossa jo kahdesti. Edellinen lakko päättyi viime perjantaina.

Pam kertoo tavoittelevansa lakolla parempaa palkkaa pienituloisille työntekijöille. Pamin mukaan inflaatio on iskenyt nimenomaan pienituloisiin, joita työskentelee paljon esimerkiksi kiinteistöpalvelualalla.

Mitä siivoojille kuuluu, pääluottamusmies Maija Kojo?

”He ovat hyvin väsyneitä”, Kojo sanoo.

Hänen mukaansa siivoojien työkuorma ja -paine ovat lisääntyneet. Siivousala kärsii työvoimapulasta. Kojon mukaan töitä on usein niin paljon tehtäväksi, ettei kaikkia paikkoja ehdi siivota kunnolla.

”Aina pitää ylittää itsensä ja vaikka kuinka ylität itsesi, et saa siitä mitään. Tämä on fyysisesti rankka työ. Se menee yli, jos et jaksa työpäivän jälkeen enää tehdä muuta kuin mennä sohvalle”, Kojo sanoo.

Pääluottamusmies Maija Kojon mukaan siivoojat ovat väsyneita, koska työssä koettu kiire ja toimeentuloon liittyvät huolet ovat lisääntyneet.

Työntekijöiden kuormitusta lisää huoli toimeentulosta.

Kojon mukaan siivoojien arki on ”kädestä suuhun” elämistä: Rahaa ei jää perusmenojen lisäksi mihinkään ylimääräiseen, saatikka säästöön tai vararahastoon. Yllättävä meno voi romahduttaa koko talouden.

”Mitä sinä voit hankkia lapsille, jos venytät penniä jo normaali arjessa. Harrastukset, ihan normaalit asiat, mitä ihmiset tekevät, jäävät pois. Kaikki ylimääräiset jäävät pois. Hyvä elämä on sellaista, että pystyt siitä nauttimaan. Miten kukaan voi nauttia siitä, että venytät jatkuvasti sitä penniä”, pääluottamusmies sanoo.

Kojo muistelee, kuinka rahat olivat tiukilla jo kymmenisen vuotta sitten, jolloin hän itse oli yksinhuoltaja.

”Ja nyt hinnat ovat vielä nousseet, monilla on paljon tiukempaa”, hän sanoo.

Maija Kojon mukaan monien on haettava palkkansa päälle esimerkiksi asumistukea, jotta selviävät elämiseen vaadittavista menoista.

”Jos ihminen työskentelee täysipäiväisesti ja joutuu hakemaan sen lisäksi vielä tukia. Se on väärin. Kyllä palkkojen pitäisi olla niin korkealla, ettei siihen päälle tarvitsisi hakea asumistukia ja muita”, Kojo sanoo.

”Kyllä siivoojat ansaitsevat kunnon palkankorotuksen. Suomi hukkuisi paskaan ilman siivoojia. Kaikki haluavat taistella sen eteen, että saamme kunnon toimeentulon, ja että samalla meidän alan arvostus nousisi. Siivous on tärkeää työtä.”