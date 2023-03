Juha Virtanen huusi apua ja yritti pelastaa perheen koirat – Tarinalla on surullinen loppu

Juha Virtasen ja Roosa Voittomäen koira joutui isojen koirien raatelemaksi Äetsässä Pirkanmaalla. Jutun kuvat voivat järkyttää.

Kun Juha Virtanen lähti lauantaina perheen koirien kanssa iltalenkille Äetsässä Pirkanmaalla, ei hän aavistanut, että lenkki jää kuusivuotiaan staffordshiren­bullterrieri Milanin viimeiseksi. Lenkistä tuli Juha Virtasen ja Roosa Voittomäen perheen painajainen.

Lenkki päättyi kahden isokokoisen koiran hyökkäykseen Jussinpellon asuinalueella.

”Kaksi akitan näköistä koiraa tuli tiellä vastaan vapaana ilman omistajaa. Koirat kävivät heti kovaa kiinni meidän isompaan koiraan”, kertaa Roosa Voittomäki tapahtumien kulkua.

Toinen hyökänneistä koirista puri myös perheen pientä pentukoiraa.

”Juha ehti napata pienemmän koiran syliinsä, mutta molempia koiria hän ei pystynyt yksin pelastamaan. Koirat yrittivät purra myös Juhaa”, Roosa Voittomäki kertoo.

Staffordshirenbullterrieri Milan sai hyökkäyksessä niin vakavat vammat, että se jouduttiin lopettamaan.

Juha Virtasen kovaääninen huuto tiellä herätti naapurin huomion ja tämä riensi avuksi ja otti pentukoiran turvaan Virtasen sylistä. Tienvarresta löytyneellä irtopuulla Virtanen hätisti isot koirat maassa verissään makaavan toisen koiran kimpusta.

Perheen staffi sai hyökkäyksessä niin vakavat vammat, että se lopetettiin eläinlääkärin vastaanotolla samana iltana.

”Vatsaontelossa Milanilla oli kaksi puremaa, suolipuhkeama, keuhkot täynnä nestettä ja mahdollisia muita sisäelinvaurioita, joita ei röntgenkuvassa voitu nähdä”, Voittomäki sanoo.

Staffordshirenbullterrieri Milan sai vatsaonteloonsa kaksi puremaa ja suolipuhkeaman sekä muita vakavia vammoja.

Eläinlääkärin ennuste koiran selviytymisestä oli huono.

”Ainoana vaihtoehtona oli siirto yliopistolliseen sairaalaan Helsinkiin ja siellä teholle haastavien leikkausten jälkeen. Ennuste oli silti lähes lohduton. Koira oli tuskainen ja tuskin olisi selvinnyt elossa Helsinkiin asti”, Voittomäki sanoo.

Koira lopetettiin eläinlääkärin vastaanotolla Tampereella lauantai-iltana.

”Milan saa nakerrella herkkuluitaan nyt paremmassa paikassa.”

Myös papillonin pentu Maisa sai hyökkäyksessä pureman.

”Kyljessä on kahden sentin ontelo, jossa lihas on näkyvissä. On todella ihme, että pieni kolmekiloinen koira selvisi hengissä.”

Voittomäen mukaan tapaus jätti traumat kaikille perheenjäsenille sekä pienelle koiralle, joka ei uskalla lähteä enää lenkille.

”Koira piilottelee nyt tiskikoneen alla, missä on pieni kolonen. Se itkee ja pelkää, ja totta kai ikävöi kaveriaan.”

Voittomäki miettii, miten olisi voinut käydä, jos lenkillä olisi ollut mukana perheen lapsia.

”Onneksi ei ollut.”

Hyökänneiden koirien omistaja tuli myös tapahtumapaikalle. Myöhemmin hän otti Voittomäkeen ja Virtaseen yhteyttä ja lupautui maksamaan koirien eläinlääkärikulut.

”Tässä vaiheessa vaadimme vain eläinlääkärilaskujen maksamista, muut kulut vaadimme oikeusteitse. Olemme tehneet rikosilmoituksen. Lopettamaan jouduttu koira oli arvokas jalostuskoira, vaikka vielä suurempi arvo oli sillä, että se oli meidän rakas perheenjäsen. Menetys on suuri”, Voittomäki sanoo.