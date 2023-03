Oulun poliisin kertoo, että nuori puukotti toista nuorta Pohjois-Pohjanmaalla. Uhrin vammoista ei ole vielä tietoa.

Nuori on puukottanut toista nuorta Kaisaniemen koululla Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun poliisi kertoo Twitterissä. Sekä epäilty tekijä että uhri ovat alaikäisiä.

Ensihoito on kuljettanut uhrin sairaalahoitoon.

Poliisilla ei tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa uhrin vammoista eikä tapahtumien kulusta koululla.

Poliisi sai ilmoituksen tilanteesta tiistaina noin kello 11.15. Hieman ennen puoltapäivää poliisi kertoi ottaneensa epäillyn tekijän kiinni ja tutkivansa tilannetta paikan päällä. Tilanne koululla on poliisin mukaan hallinnassa.

Kaisaniemen koulussa on luokat 7.–9. Koulun verkkosivujen mukaan oppilaita koulussa on noin 430. Koululle on järjestetty kriisiapua.

