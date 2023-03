Juhapekka Joronen kertoo, että SOL:illa ei ole tiedossa, että sen työntekijöitä ja erityisesti maahanmuuttajataustaisia oltaisiin painostettu lakonalaiseen työhön.

Kiinteistöpalvelualan työriidan sovittelut jatkuivat tiistaina. Valta­kunnansovittelija kertoi tiistaina, että se on antanut kolmannen sovintoehdotuksensa.

Palvelualojen ammattiliitto Pam julkaisi maanantai-iltana tiedotteen, jossa se ilmoitti asettavansa SOL Palvelut ja SOL Kiinteistöpalvelut hakusaartoon, koska sen mukaan SOL on painostanut erityisesti maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään lakonalaiseen työhön.

Ilmoitus tuli SOL:ille yllätyksenä, koska Pam ei ollut asiasta suoraan SOL:iin yhteydessä, kertoo SOL Palveluiden hallituksen puheenjohtaja Juhapekka Joronen. SOL sai hänen mukaansa ilmoituksen asiasta maanantai-iltana.

”Keskustelua ei käyty meidän kanssa, mikä on vähän ihmeellistä”, Joronen sanoo.

Jorosen mukaan SOL:illa ei ole tiedossa, että sen työntekijöitä ja erityisesti maahanmuuttajataustaisia oltaisiin painostettu lakonalaiseen työhön. Joronen ei silti täysin kiistä Pamin väitteitä tai kutsu niitä perättömäksi.

”En voi sanoa, että perätöntä. Emme ole kuulleet.”

Hakusaarto alkoi maanantaina, ja se jatkuu määrittelemättömän ajan. Hakusaarto tarkoittaa Pamin mukaan muun muassa sitä, että Pamin jäsenten ei pidä hakeutua töihin SOL:iin. Samalla hakusaarrolla kehotetaan myös muita välttämään yrityksen avoimia tehtäviä, tiedotteessa selvennetään.

Joronen kertoo, että SOL haluaa saada lisää tietoa ja perusteluita väitteistä, joita Pam on sen toiminnasta esittänyt. He selvittävät asiaa SOL:illa.

Juhapekka Joronen on SOL Palveluiden hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toinen yrittäjä. Joronen kuvattuna vuonna 2015.

Pamin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne kertoi maanantaina julkaistussa tiedotteessa, että Pam aikoo selvittää kaikki tietoon tulleet työnantajien harjoittamat asiattomuudet ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Pam ryhtyy tarpeen vaatiessa myös oikeustoimiin, Kalliorinne sanoi.

”SOL:in toiminta osoittaa, että yrityksen työntekijät eivät ole keskenään tasa-arvoisia ja erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevat joutuvat kohtaamaan työnantajan taholta epäasiallista kohtelua”, Kalliorinne sanoi.

Muun muassa Iltalehti on kertonut, että Pam on saanut useita yhteydenottoja, joissa kerrotaan esihenkilöiden painostaneen erityisesti maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä lakon aikana töihin. Yhteydenottoja on tullut erityisesti SOL:in työntekijöiltä, Iltalehti kertoi viime perjantaina.

Joronen kiistää, että SOL:in toiminta olisi järjestelmällistä. Se ei hänen mukaansa pidä paikkaansa. SOL:illa on hänen mukaansa tiedossa yksi yhteydenotto, jossa oli kyse ”huonosta viestistä”. Tapaus ratkaistiin, eikä henkilö, jota yhteydenotto koski, ollut Jorosen mukaan englanninkielinen.

”Haluan korostaa, että se ei hyödytä meitä mitenkään, että me painostaisimme ihmisiä töihin [lakon aikana]”, Joronen sanoo. Hänen mukaansa palvelualan yrityksenä SOL ei hyötyisi tästä, koska yrityksen suurin kuluerä on työntekijöiden palkat, joita ei makseta mahdollisen lakon aikana.

Hän arvioi, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät saattavat mennä herkemmin töihin, koska he tarvitsevat palkkansa. SOL ei estä työntekijöitä menemästä töihin lakon aikana. Jorosen mukaan heitä on paljon.

SOL on lähettänyt Pamin ilmoituksen jälkeen työntekijöilleen viestin, jossa kerrotaan siivousalan lakon vaikutuksista. Viestillä halutaan kertoa, että kaikilla on mahdollisuus osallistua lakkoon, Joronen sanoo.

Kiinteistöpalvelualan työriidan sovittelut jatkuivat tiistaina. Valta­kunnansovittelija kertoi tiistaina Twitterissä, että se on antanut kolmannen sovintoehdotuksensa. PAM ja Kiinteistötyönantajat ry antavat vastauksensa ehdotukseen keskiviikkona kello 11.

Palkkaus on keskiössä kiinteistöpalvelualalla käynnissä olevassa työriidassa. Mikäli sopua ei synny, Pamin lakko alkaa torstaina ja kestää kolme vuorokautta. Siivoojat ja kiinteistönhoitajat ovat olleet työriidan aikana lakossa jo kahdesti. Edellinen lakko päättyi viime perjantaina.

Pamin mukaan viime viikolla lakon piirissä olleesta 25­000 työntekijästä noin kolmannes oli maahanmuuttajia. Kyse oli yhdestä Suomen suurimmasta maahanmuuttajien lakosta.