Poliisi poisti mielenosoittajilta Turkin presidenttiä esittävän nuken. Poliisihallitus on tehnyt muistion, joka liittyy tähän asiaan. HS kokosi viime päivien tapahtumat keskustelua herättäneestä aiheesta.

Suomessa on viime päivinä keskusteltu siitä, kuinka poliisi poisti mielenosoittajilta Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğania esittäneen nuken. Kävi ilmi, että Poliisihallitus on laatinut muistion, joka liittyy tähän asiaan.

Mistä keskustelussa on kyse?

HS kokosi siihen liittyvät tapahtumat viime päiviltä.

Lauantaina mielenosoituksen Helsingissä järjesti Rise Up for Rojava -yhteisö, joka on kertonut pyrkivänsä edistämään kurdiliikkeen asiaa kansainvälisesti. Mielenilmauksesta tehtiin ennakkoilmoitus poliisille.

Mielenosoitus alkoi Senaatintorilta, josta se jatkui Kaivopuistoon Turkin suurlähetystön liepeille. Poliisin mukaan mielenilmauksessa oli alle sata osallistujaa.

Poliisi takavarikoi mielenosoittajilta presidentti Erdoğania esittäneen nuken. Samalla poliisi kirjasi rikosilmoituksen Erdoğanin kunnian loukkaamisesta.

Kyseessä on toinen kerta lyhyen ajan sisällä, kun Helsingin poliisi on aloittanut tutkinnan Erdoğaniin kohdistuvasta kunnianloukkausepäilystä. Helmikuun lopussa poliisi kirjasi rikosilmoituksen, kun mielenosoittajat polttivat Erdoğanin kuvan Turkin suurlähetystön edustalla.

Tapahtumat ovat synnyttäneet keskustelun siitä, onko Suomen Nato-prosessi vaikuttanut poliisin tulkintalinjauksiin sananvapaudesta, perusoikeuksista ja vapaudesta ilmaista mielipidettä.

Natoon hakuprosessin aikana Suomen ja Turkin välit ovat olleet herkät. Turkki on viimeinen maa, joka ei ole vielä ratifioinut Suomen Nato-jäsenyyshakemusta.

Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola sanoi HS-haastattelussa, että Suomen Nato-hakemus ei ole vaikuttanut poliisin toimintaan. Hänen mukaansa poliisi selvittää tällä hetkellä sitä, onko kunnianloukkauksen tunnusmerkistö ylipäätään täyttynyt.

Apulaisprofessori Tatu Hyttinen puolestaan totesi, että poliittisiin päättäjiin tai yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin kohdistuva iva nauttii korotettua sananvapauden suojaa. Hän kommentoi poliisin toimia yleisellä tasolla.

”Solvaus, joka kohdistuu merkittävään poliittiseen vallankäyttäjään, ei aivan vähällä täytä kunnianloukkauksen tunnusmerkistöä. Sen täytyy olla todella halventavaa”, Hyttinen sanoi.

HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen kirjoitti, että Erdogan-nuken takavarikointi muistuttaa suomettumisen vaaroista.

Tiistaina Poliisihallitus julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi käynnistäneensä oma-aloitteisesti selvityksen poliisin toiminnasta mielenosoituksessa. Selvitys koskee poliisin toimia ”esimerkiksi nukkeihin ja muihin, tunnistettavaa henkilöä esittäviin hahmoihin liittyen”.

Tiedotteen mukaan poliisi pyrkii estämään ennalta tekoja, joissa voisi täyttyä kunnianloukkaus.

”Selvittelymenettelyllä linjataan poliisin lainmukaista toimintaa tilanteissa, joissa on tulkinnanvaraisuutta”, kertoi poliisiylitarkastaja Henry Lehti poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta.

STT uutisoi, että Helsingin poliisin toiminta pohjautuisi Poliisihallituksen muistioon, jossa STT:n mukaan tunnistettavaa henkilöä esittävän nuken loukkaavaa käsittelyä mielenosoituksessa pidettäisiin lähtökohtaisesti syynä epäillä kunnianloukkausta.

Keskiviikkona HS tavoitteli sisäministeri Krista Mikkosta (vihr) kommentoimaan asiaa. Erityisavustaja viestitti HS:lle, ettei haastattelu onnistu aikataulusyistä.

Tiistaina Mikkonen kommentoi asiaa tiistaina Twitterissä.

”Poliisihallitus on aloittanut selvityksen poliisin toimista. On hyvä, että asia selvitetään. Sananvapaus on tärkeä arvo, ja sen turvaaminen on yksi poliisin tehtävistä”, Mikkonen twiittasi.

Sisäministeriön poliisiosaston ylijohtaja, osastopäällikkö Tomi Vuori kertoi keskiviikkona HS:lle, että ministeriössä on ollut tieto Poliisihallituksen muistiosta, joka liittyy mielenosoitusprovokaatioihin.

”Se on lakisidonnaista, että merkittävistä asioista ja tapahtumista Poliisihallituksella on informointivelvollisuus ministerille, kansliapäällikölle ja ohjaavan osaston osastopäällikölle eli tässä kohtaa minulle”, hän kertoi.

Vuoren mukaan ministeriön poliisiosasto ei ole ohjeistanut muistion laatimiseen eikä sen sisältöön, sillä poliisiosasto ei anna toiminnallista ohjausta poliisille.

Vuoren mukaan on tavallista, että Poliisihallitus selvittää poliisin toimintaa mielenosoitusten yhteydessä. Ministeriöllä ei ole aikomusta toimia asiassa, ellei ole erityistä syytä.

Poliisihallitus julkaisi kyseisen muistion keskiviikkona iltapäivällä. HS:lle luovutettu muistio on otsikoitu ”Muistio Koraanin tai muun uskonnollisen symbolin polttamisesta ja eräistä muista provosoivista toimista mielenosoituksessa”.

Muistiossa todetaan, että nuken hirttämisellä, polttamisella tai vastaavalla käsittelyllä voi joutua epäillyksi kunnianloukkauksesta.

Muistiossa ei oteta kantaa siihen pitääkö poliisin takavarikoida nukkeja joissain tilanteissa niin kuin Helsingin poliisi lauantaina teki.

Keskiviikkona poliisitarkastaja Marja Kiiski sanoi, että Poliisihallituksessa laadittu muistio ei ole ohje. Kiisken mukaan muistio tehtiin sisäiseen työskentelyyn ja siinä tarkastellaan erilaisiin mielenosoitustilanteisiin liittyvää lainsäädäntöä.

Useat yksityishenkilöt ovat kannelleet eduskunnan oikeusasiamiehelle poliisin päätöksestä takavarikoida Turkin presidenttiä esittävä nukke ja siitä tehdystä rikosilmoituksesta.

Vielä on epäselvää, käsitteleekö oikeusasiamies kantelut. Oikeusasiamiehen kansliasta kerrottiin HS:lle, ettei oikeusasiamies yleensä käsittele kanteluita, joita selvitetään jo toisaalla. Kanslia aikoo päättää asiasta tämän viikon aikana.

Oikaisu keskiviikkona 29.3. kello 18.56: Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, ettei Poliisihallituksen muistiossa todettaisi, että nuken hirttämisellä, polttamisella tai vastaavalla käsittelyllä joutuisi lähtökohtaisesti epäillyksi kunnianloukkauksesta. Tämäntyyppinen maininta kuitenkin löytyy muistiosta.