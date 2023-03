Lukija hämmästyi mennessään kuuntelemaan keikkaa Olympiaan Tampereella. Häneltä vaadittiin erillinen eteispalvelumaksu, vaikka narikkaan ei ollut mitään jätettävää. Mistä on kysymys?

Mikä eteispalvelumaksu on ja mitä se maksaa Olympian asiakkaalle, Olympian ohjelmapäällikkö Marko Nikula?

”Eteispalvelumaksu on paljon muutakin kuin narikkapalvelun maksu. Eteispalvelumaksulla pyritään kattamaan järjestyksenvalvonnasta syntyvät kulut. Järjestyksenvalvojat toimivat narikan ohella järjestyksen turvaamisessa ja asiakkaiden opastuksessa. Heidän tehtäviinsä kuuluu kaikkien apua tarvitsevien auttaminen illan aikana. Maksun suuruus yhdeltä asiakkaalta on meillä 2,50 euroa.”

Pitääkö maksu todella suorittaa, vaikka ei jätä päällysvaatteita tai mitään muutakaan narikkaan?

”Kyllä. Maksu suoritetaan sisääntulon yhteydessä, vaikka narikkaan ei olisi mitään jätettävää.”

Onko tämä maksu kerätty Olympiassa aina vai onko kyseessä uusi palvelumaksu?

”Käytäntö on ollut meillä käytössä alusta saakka eli noin 6,5 vuotta. Kyseessä on hyvin yleinen käytäntö, vaikka joissakin keikkapaikoissa ei ole käytössä erillistä eteispalvelumaksua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tuota rahaa veloitettaisi. Joissakin tapauksissa eteispalvelumaksu on sisällytettynä esimerkiksi pääsylipun hintaan.”

Ovatko asiakkaat valittaneet Olympiassa kerättävästä eteispalvelumaksusta?

”Aiheesta ei ole tullut valituksia. Harmillista, mikäli maksusta on jäänyt jotakin asiakkaalle hampaankoloon.”

Kattavatko eteispalvelumaksut kaikki Olympian järjestyksenvalvonnan kulut?

”Kaikissa tapauksissa eteispalvelumaksut eivät kata kokonaan tuota kulua, mutta ne kattavat edes osan siitä. Pitää huomata, että järjestyksenvalvonta yleisötapahtumissa on pakollista. Laki vaatii yhden järjestyksenvalvojan aina alkavaa sataa henkeä kohtaan. Puhutaan siis kokonaisuudessaan aika merkittävistä kuluista.”