Helsingin Sanomissa marraskuussa julkaistun mielipidekirjoituksen taustalta paljastui nopeasti kosmetiikkajätti Dove. Nyt Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN) antaa kannanotossaan moitteita viestintätoimistolle.

Viestintätoimisto Drum sai kohun aiheuttaneesta kampanjasta moitteita Viestinnän eettiseltä neuvottelukunnalta (VEN). Moitteet käyvät ilmi tuoreesta kannanotosta.

”Drumin toiminta tarkastellussa tapauksessa on ollut ristiriidassa avoimuuden, vuorovaikutuksen ja luottamuksen periaatteiden kanssa”, kannanotossa sanotaan.

Helsingin Sanomissa marraskuussa julkaistu mielipidekirjoitus aiheutti kohun, sillä pian julkaisun jälkeen kirjoituksen taustalta paljastui kosmetiikkajätti Doven mainoskampanja. Kampanjan viestinnän hoiti viestintäyhtiö Drum.

VEN on kuullut kannanottoaan varten somevaikuttajia, Helsingin Sanomia, Drumia, Doven omistamaa Unileveriä sekä viestinnän alan ammattilaisia.

Marraskuisen mielipidekirjoituksen olivat allekirjoittaneet suositut sosiaalisen median vaikuttajat Sara Vanninen, Roosa Rahkonen, Lola Odusoga, Eino Nurmisto ja Veera Papinoja. Lisäksi mukana on mielenterveysjärjestö Mieli ry:n asiantuntijapsykologin Elina Komulaisen nimi.

Kuvien muokkaamista kritisoivassa kirjoituksessa ei tuotu esille yhteistyötä Doven kanssa, mutta yhdessä lauseessa viitattiin Doven tekemään tutkimukseen.

Mielipidekirjoituksen laati viestintätoimisto Drum vaikuttajien kanssa järjestetyn työpajan jälkeen. Tätä ei kerrottu tekstissä. Tekstissä ei myöskään kerrottu, että vaikuttajilla oli samaan aikaan kaupallista yhteistyötä Doven kanssa.

Mielipidekirjoitus ei ollut osa kampanjan varsinaisia kaupallisia yhteistöitä, vaan sen allekirjoittaminen esitettiin vaikuttajille vapaaehtoisena lisänä.

VEN:n kuulemisissa kävi ilmi, että vaikuttajat ja Mieli ry olivat tiedustelleet Drumilta ennen julkaisua, onko kampanjayhteistyö tehty selväksi Helsingin Sanomien toimitukselle. Drumilta oltiin vastattu, että yhteys Doveen on selvä, sillä Dove on mainittu tekstissä. Drumin mukaan asiassa edettiin noudattaen “tavanomaisia käytänteitä”.

VEN:n kannanotossa käydään läpi sitä, miten viestinnän ammattilaisen olisi eettisten ohjeiden mukaan toimittava.

Viestinnän ammattilaisen on tehtävä selväksi oma työnantajansa tai toimeksiantajansa. Tarpeelliset tiedot on tuotava sidosryhmille ennakoivasti. Lisäksi omat sidonnaisuudet ja mahdolliset etu-ristiriidat on tuotava avoimesti esiin. Viestinnän ammattilainen ei myöskään esitä faktoja harhaanjohtavalla tavalla.

Kannanotossa sanotaan, että mielipidekirjoitusten laatiminen toimeksiantajien nimissä ja puolesta on viestintätoimistojen perustoimintaa. Tässä tapauksessa mielipidekirjoitusta ei kuitenkaan ollut laadittu toimeksiantajan eli Doven nimissä. VEN:n mukaan tapauksessa oltiin toimittu niin, että toimeksiantajaksi oltaisiin voitu tulkita myös Mieli ry.

VEN ohjeistaa, että uutismedialle lähetettävissä teksteissä on tuotava selkeästi esille sekä kirjoittajien että tekstien taustat. Tällainen avoimuus lisää VEN:n mukaan luottamusta.

Yleisölle voi olla sekavaa, jos vaikuttaja esiintyy samaan aikaan sekä kaupallisessa että toimituksellisessa aineistossa. Vastuullinen viestinnän ammattilainen varmistaa, ettei sisältöä sekoiteta keskenään, VEN ohjeistaa.

Somevaikuttajien kanssa työskenteleviä viestinnän ammattilaisia VEN kehottaa miettimään taloudellista valtaansa suhteessa vaikuttajiin. Tapauksessa mielipidekirjoituksen allekirjoittaminen esitettiin vapaaehtoisena vaihtoehtona. VEN kehottaa miettimään, onko vaikuttajalla todellista liikkumavaraa olla suostumatta esitettyyn yhteistyöhön.

Kriisin sattuessa viestinnän ammattilaisen tulisi myös varautua varmistamaan, että vaikuttajia tuetaan asianmukaisesti.