Monissa vaalipiireissä käydään äärimmäisen tiukkaa kilpailua äänistä. Helsingin ja Uudenmaan ulkopuolisia vaalipiirejä seurataan tässä jutussa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on keräämässä Pirkanmaalla valtavaa äänisaalista. Kun äänistä oli laskettu 58,3 prosenttia, hänellä oli kasassa jo 23 731 ääntä.

Vuoden 2019 vaaleissa Marin sai 11 722 ennakkoääntä ja hänen lopullinen äänisaaliinsa oli yli 19 000 ääntä.

Aamulehti ennakoi analyysissaan, että Marin voi yltää jopa 30 000 ääneen.

Sanna Marinin imussa Pirkanmaalla muutkin sosiaalidemokraatit ovat saamassa suuria äänisaaliita. Marinin ystävä ja puoluetoveri Ilmari Nurminen (sd) oli kerännyt 3 349 ääntä ja Tampereen entinen pormestari ja SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly(sd) 3 219.

Pirkanmaalta eduskuntaan oli nousemassa nuoria perussuomalaisia miehiä. Sastamalainen Miko Bergbom, 27, oli saamassa suuren äänipotin. Hänellä oli 5 682 ääntä, kun äänistä oli laskettu 59,9 prosenttia. Samoin perussuomalaisten nuorisojärjestön puheenjohtaja Joakim Vigelius oli saamassa kovan äänisaaliin 5 537 äänellä, kun ääniä oli laskettu 47,1 prosenttia.

Tampereen kokoomuslainen pormestari Anna-Kaisa Ikonen (kok) oli kerännyt 7 490 ääntä ja Pauli Kiuru 6 559 ääntä. Edellisvaaleissa hän sai 5 082 ennakkoääntä.

Marin-ilmiö on kasvanut Pirkanmaalla vahvemmaksi kuin koskaan, sanoo Turun yliopistoon kuuluvan Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä.

”Ne, jotka fanittavat häntä, fanittavat kohujen jälkeen entistä enemmän. Ja ne, jotka suhtautuvat häneen kriittisesti, ovat entistä kriittisempiä. Nämä tavallaan kumoavat toinen toisensa.”

Pirkanmaalla käydään kova taisto uusien ehdokkaiden ja jatkokautta tavoittelevien välillä. Jaossa ovat muun muassa Satu Hassin (vihr) äänet.

Satakunnassa ennakkoäänten perustella perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien välisestä kisasta on tulossa tiukka. Kun äänistä oli laskettu 27,5 prosenttia, kumpikin puolue oli saamassa kaksi kansanedustajaa.

Korona-ajan perhe- ja peruspalveluministeri ja Porin kaupunginjohtajaksi hakenut Krista Kiuru (sd) oli kerännyt vaalipiirissä eniten ääniä, 4 234 ääntä, kun äänistä oli laskettu 33,3 prosenttia.

Brysselistä takaisin Suomeen muuttanut perussuomalaisten Laura Huhtasaari oli saanut 2 999 ääntä, parhaiten Satakunnan perussuomalaisista.

Kansanedustajapaikoista kamppailevat myös Petri Huru (ps), Matias Marttinen (kok) ja Eeva Kalli (kesk) ja Raisa Ranta (vas).

Ennakkoäänten perusteella perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien kilpailu vaalipiirin ykköspuolueen paikasta on tiukka.

Oulun vaalipiirissä ennakkoäänten perusteella ykköspuolueen paikasta näyttävät kisaavan jälleen keskusta ja perussuomalaiset. Edellisissä vaaleissa 2019 keskusta hävisi vankalla kannatusalueellaan kolme paikkaa, vaikka kolmasosa äänestäjistä oli valinnut keskustan ehdokkaan.

Vaalipiirin kovin ennakkoäänisaalis, 7 087 oli perussuomalaisten Sebastian Tynkkysellä.

Sosiaalidemokraattien ehdoton tähti Oulun vaalipiirissä ol eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen.

Vaasan vaalipiirin alueella ei ole epäilystäkään, mille puolueelle alue on koko maan tärkein.

Ruotsalaisen kansanpuolueen eli Rkp:n kaikista yhdeksästä kansanedustajasta neljä tuli viimeksi juuri Vaasan vaalipiiristä.

Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson oli viime vaaleissa vaalipiirin ääniharava, mutta nyt hän kävi ykköspaikasta tiukkaa kisaa perussuomalaisten Mauri Peltokankaan kanssa. Keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä oli menossa läpi kohuista huolimatta.

Keski-Suomessa keskusta on ollut suurin puolue, mutta nyt ykköspaikan pitäminen tekee tiukkaa. Myös vihreät ja vasemmistoliitto joutuvat kamppailemaan läpimenijöistä näissä vaaleissa todennäköisesti tiukemmin kuin viime vaaleissa.

Anne Kalmaria pidetään keskustan kovana nimenä Keski-Suomessa. Vihreiden tunnetuin ehdokas on Jyväskylän seudulla Bella Forsgrén.

Hämeen vaalipiirin voittajaksi nousi viime vaaleissa Sdp, joka sai eduskuntaan Hämeestä yhden lisäpaikan.

Perussuomalaiset ja kokoomus havittelevat neljättä kansanedustajan paikkaa.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä taistellaan nyt viidestätoista edustajanpaikasta, koska vaalipiiri menettää kaksi paikkaa.

Kotka on sosiaalidemokraattien aluetta. Tosin Kymenlaaksossa myös perussuomalaiset ovat vahvoja, ja pohjoisempana jyrää keskusta. Kotkassa ehdolla on kuntaministeri Sirpa Paatero (sd). Perussuomalaisten kärkinimi on eduskunnan varapuhemiehenä toiminut Juho Eerola.

Savo-Karjalan vaalipiirissä suurimman puolueen keskustan kaksi vahvaa naista Anu Vehviläinen ja Hannakaisa Heikkinen eivät ole enää ehdolla, joten kamppailua käydään heiltä periytyvistä äänistä.

Vaalipiirin vahvoja ehdokkaita ovat kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah ja vihreiden Krista Mikkonen.

Lapin vaalipiirissä keskusta on ollut horjuttamaton kärkipuolue. Viimeksi keskusta sai Lapissa lähes kolmanneksen kaikista äänistä. Lapissa yllättäjäksi oli nousemassa perussuomalaisten Sara Seppänen.

Perussuomalaiset, Sdp ja kokoomus kamppailevat Lapissa tasaisesti keskustan takana.

