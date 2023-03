Mies myönsi aiheuttaneensa nuoren taksinkuljettajanaisen kuoleman, mutta kiisti tahallisuuden.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus määräsi välituomiossaan Asikkalan taksisurmasta syytetyn miehen mielentilatutkimukseen.

Oikeudenkäynti käydään kokonaan suljetuin ovin, mutta oikeus julkaisi välituomiota koskevan lehdistötiedotteen torstaina.

Käräjäoikeuden mukaan mies on tunnustanut aiheuttaneensa uhrin eli nuoren taksinkuljettajanaisen kuoleman, mutta kiistänyt tahallisuuden. Se katsoo, että mies aiheutti naisen kuoleman kuristamalla.

Oikeuden mukaan miehen on näytetty kuristaneen uhria, pitäneen tätä kiinni sekä kohdistaneen tämän oikean posken alueelle väkivaltaa, mutta muu syytteessä mainittu väkivalta jäi oikeudelle epäselväksi.

Käräjäoikeus myös määritteli välituomiossaan käytetyn väkivallan laadun.

Sen mukaan rikos on tehty erityisen julmalla tavalla ottaen huomioon, että uhria on kuristettu, uhrin puolustautumismahdollisuudet ovat olleet rajoittuneet, tekopaikka on ollut syrjäinen, teko on tapahtunut yöaikaan ja uhri on ollut työtehtävissä.

Rikosta ei kuitenkaan ole tehty syytteessä väitetyin tavoin erityisen raa’alla tavalla ottaen huomioon muun näytetyn fyysisen ja seksuaalisen väkivallan määrä.

Mies on myös tunnustanut olleensa uhrin kanssa oraalisessa sukupuoliyhteydessä ja sormilla tapahtuneessa emättimeen kohdistuneessa sukupuoliyhteydessä, oikeus toteaa.

Miehen mukaan sukupuoliyhteydet ovat olleet vapaaehtoisia, oikeus taas katsoo, että mies pakotti naisen siihen väkivaltaa käyttämällä.

Oikeudenkäynti jatkunee myöhemmin tänä vuonna. Kun mielentilatutkimus on valmis, oikeus arvioi, mitkä rikokset miehen menettely täyttää. Samalla se antaa ratkaisun asianomistajien korvausvaatimuksiin ja syyttäjän muihin vaatimuksiin.